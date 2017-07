Confira o resumo das novelas desta quarta-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Josefina interfere entre Benê e K1. Dóris organiza a documentação para iniciar os pedidos para a comunidade. Ellen sugere que Roney faça um show na festa julina. Edgar se aconselha com Malu sobre como agir com Marta. K1, K2 e Keyla propõem uma trégua durante a organização da festa junina. Clara pede para conversar com Luís. Josefina pede para Roney aceitar o pedido para tocar na festa julina. Fio aproveita a saída de Ellen e intimida Jota. Guto se espanta quando Benê avisa que deixou a banda. Tato desconfia do comportamento de Keyla ao receber uma mensagem em seu celular. Benê pensa em voltar a tocar piano. Lica flagra Edgar abraçando Marta.

NOVO MUNDO - Joaquim se emociona ao reencontrar Elvira. Peter conta para Leopoldina que Anna voltou para o Rio de Janeiro. Diara sente-se mal e Ferdinando a leva para seu quarto na taberna. Cecília se arruma para seu casamento e Matias afirma que a manterá afastada de Sebastião. Nívea conta a Miss Liu que Elvira inocentou Joaquim. Anna tem uma ideia para manter Thomas longe e pede a ajuda de Leopoldina. Hugo tenta saber com Germana onde ela guarda a escritura da taberna. Greta ironiza a cena de Diara deixando o quarto de Ferdinando na taberna. Bonifácio chega à cela de Joaquim e se assusta ao ver Elvira. Cecília e Libério se casam. Patrício comenta com Leopoldina sobre sua desconfiança com Bonifácio e Lurdes. Elvira é sequestrada.

PEGA PEGA - Malagueta diz a Maria Pia que não imaginava que Eric gostasse tanto de Luiza a ponto de não se interessar por Ulla. Marieta avisa a Sandra Helena que deixará sua fortuna para ela. Athaíde se interessa por Ulla. Lígia vê Sabine com Adriano. Júlio leva a mala de dinheiro de volta para o porão de sua casa. Sandra Helena aconselha Júlio a esquecer a ideia de devolver o dinheiro do roubo. Timóteo chantageia Malagueta. Siqueira manda Expedito ir ao hospital conseguir alguma informação com Waldemir ao saber que o segurança acordou do coma. Sabine vai até a casa de Lígia.

A FORÇA DO QUERER - Mira tenta acalmar Irene. Ruy não gosta de saber que Cibele voltou de viagem. Joyce pensa em Eugênio. Todos elogiam Abel e Edinalva dançando. Caio vê Mira com Irene em um táxi. Edinalva ouve que a mãe de Zeca está viva e fica curiosa. Heleninha recebe outra carta de Otávio e acredita que ele esteja voltando. Eugênio pede para se hospedar na casa de Heleninha. Aurora repreende Bibi por aceitar fazer o cabelo da mulher do traficante no morro. Caio avisa a Cirilo que visitará uma comunidade com o Secretário de Segurança. Jeiza é designada para escoltar o Secretário de Segurança e sua comitiva. Irene descobre que está sendo ameaçada por Ruy e fica furiosa. Caio pede para Mira não se aproximar de Irene. Joyce acusa Silvana de ser cúmplice de Eugênio. Ritinha encontra Cibele na empresa do marido. Eurico recebe uma foto Silvana e faz um escândalo.

OS DIAS ERAM ASSIM – A atração não é exibida às quartas.