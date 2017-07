Confira o resumo das novelas desta quarta-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Keyla, Tina, Lica e Ellen tentam aconselhar Benê, e Josefina acalma a filha. Dóris não consegue financiamento para consertar o telhado do colégio. Roney questiona Julinho sobre o trote e Tato percebe sua intenção. Bóris avisa sobre um possível manifesto de estudantes e Edgar o ironiza. Malu tenta convencer Edgar a parar de contribuir financeiramente com Marta e Lica. Roney fala para Josefina que Julinho passou um trote para a lanchonete e os dois discutem. Tina decide cantar com Keyla em seu clipe. Julinho se faz de vítima para Josefina. Luís e Marta reclamam das decisões de Edgar. Começa a chover forte e Dóris teme que o telhado da escola desabe.

NOVO MUNDO - Dom Pedro fica furioso com a chegada de Domitila. Thomas acerta com Querêncio o assassinato de Joaquim. Tibiriçá sente a presença de Thomas na floresta e pede que Piatã o ajude a afastá-lo. Domitila provoca Leopoldina. Os jagunços de Thomas se assustam com os barulhos que vêm da floresta. Licurgo e Hugo não conseguem acordar Germana e se preocupam. Dom Pedro fica intrigado ao ver Isaura chegar ao sarau na casa de Domitila. Domitila confirma suas suspeitas sobre Isaura e Pedro. Bonifácio alcança Leopoldina na estrada e segue com ela até a fazenda de Santa Cruz. Dom Pedro estranha o sumiço de Isaura. Anna amamenta Vitória e Joaquim fica encantado. Bonifácio se declara para Leopoldina.

PEGA PEGA - Mônica explica a Júlio que ela e o marido estão ocupando a casa da família de Evandro em segredo. Luiza diz a Douglas que Pedrinho se encantou com Rúbia. Pedrinho encontra o contato de Rúbia no celular de Luiza. Júlio deixa a mala com o dinheiro em um guarda-volumes, usando um nome falso. Júlio conta a Malagueta e aos comparsas que colocou a chave do guarda-volumes em uma torta de chocolate e mandou entregar aos cuidados de Pedrinho. Malagueta faz uma ligação anônima para Nelito, na tentativa de interceptar os planos de Júlio. Pedrinho e Nelito descartam a torta enviada por Júlio.

A FORÇA DO QUERER - Ritinha aceita reatar com Ruy. Zeca e Jeiza namoram. Ruy exige que Ritinha não deixe o filho perto de Zeca. Edinalva chega à casa de Joyce com Ruyzinho. Eugênio volta para casa e Zu insiste para que ele converse com a esposa. Bibi afirma que se vingará de Jeiza. Dantas desconfia de que Bibi foi a culpada pelo incêndio no restaurante. Bibi vai até a comunidade. Joyce não aceita conversar com Eugênio. Ruy decide procurar Irene. Eugênio tenta se afastar da amante. Ivana desabafa com Zu. Ritinha reclama de Joyce. Bibi confronta o comparsa de Rubinho. Silvana avisa a Dita que irá a outro cassino e engana Eurico. Irene pensa em falar para Joyce que viu Eugênio no aquário. Jeiza vê Bibi numa rua próxima à comunidade. Ruy chega à casa de Irene e Eugênio se esconde.

OS DIAS ERAM ASSIM – A atração não é exibida às quartas.