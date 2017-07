Confira o resumo das novelas desta quarta-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Felipe tira satisfações com Lica. Luís discute com Marta por causa das filhas. Guto estranha o comportamento de Benê ao abraçá-la. Tato não vê uma mensagem de Deco que chega no e-mail de Keyla. Roney encontra o celular de Keyla na banheira de Tonico. Felipe beija Clara na frente de Lica. Samantha implica com Guto por causa de Benê. Lica e Clara torcem por Felipe. Anderson afirma a Tina que produzirá um vídeo para ela. Fio tenta afastar Jota de Ellen. Tato sofre um acidente no percurso de bicicleta.

NOVO MUNDO - Elvira implora que Hugo não conte que ela está viva. Anna finge se irritar com Thomas. Joaquim informa a Olinto quando irá fugir com Anna e Vitória. Pelópidas convida Licurgo para cozinhar na Feira de Curiosidades. Hugo revela a Elvira que veio ao Brasil para recuperar algo que lhe pertence. Peter e Amália se preocupam com Libério e Cecília. Joaquim pede para Leopoldina ajudá-lo em seu plano. Matias se revolta com a decisão de Sebastião de se casar Cecília. Leopoldina descobre que está grávida. Dom Pedro conta a Domitila da gravidez de Leopoldina. Matias revela a Cecília que é seu irmão. Joaquim avisa a Quinzinho sobre a fuga e ele chama por Elvira.

PEGA PEGA - Bebeth expulsa Maria Pia do quarto de Eric. Maria Pia conta a Pedrinho que Luiza está com Eric. Antônia não gosta da forma como Júlio trata Cíntia. Antônia confirma para Pedrinho que Luiza participou de uma operação policial. Cíntia beija Júlio. Malagueta alerta Júlio para o perigo de seu envolvimento com Antônia. Douglas comunica aos funcionários que eles desempenharão tarefas novas e Malagueta não gosta. Sabine avisa que Dom substituirá Eric enquanto ele estiver no hospital. Maria Pia diz a Sabine que quer trabalhar para ela e ajudá-la a fechar o hotel. Júlio manda flores para Antônia e a convida para jantar.

A FORÇA DO QUERER - A polícia descobre a fuga de Rubinho e outros traficantes e Jeiza comanda uma operação de resgate no morro. Bibi e Rubinho se apavoram com o tiroteio. Aurora tem a casa revistada e Silvana a consola. Durante a perseguição aos traficantes, Bibi reconhece Jeiza. Dantas e Eurico pensam em empregar Bibi e custear seus estudos. Nonato confunde Ivana com um rapaz. Rubinho e Bibi conseguem fugir e se instalam em um apartamento de luxo. Bibi se surpreende quando Rubinho anuncia que se tornou importante no tráfico. Aurora revela a Caio que Bibi fugiu com Rubinho.

OS DIAS ERAM ASSIM – A novela não é exibida às quartas.