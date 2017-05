Confira o resumo das novelas desta quarta-feira (31)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Keyla tira satisfações com K2 e acaba brigando com Tato novamente. Ellen fica orgulhosa quando Dóris afirma que seu trabalho servirá como inspiração para outro colégio. Tina revela para Mitsuko que está namorando Anderson. Ellen exige que Frostbyte impeça o falso Deco de seu aproximar de Keyla. Malu aconselha Edgar a conquistar Clara com presentes. Lica e MB conversam. Keyla percebe que está sendo seguida.

NOVO MUNDO – Joaquim se espanta com a revelação de Thomas. Piatã e Olinto imploram que Ubirajara devolva as pesquisas de Ferdinando. Joaquim invade a casa de Anna. Fred folheia o diário do pai de Anna. Dom Pedro faz o parto de Leopoldina. Joaquim conta a Bonifácio suas descobertas sobre Thomas. Wolfgang e Libério elogiam o artigo que Diara escreveu para o jornal. Elvira segue Rosa. Dom Pedro, Peter e Lurdes estranham o comportamento de Leopoldina com Januária. Tibiriçá flagra Jacira chorando. Piatã, Olinto e Ferdinando pensam em como voltar para a aldeia. Elvira vê Thomas entrar na casa de Domitila. Joaquim analisa os documentos da época em que Thomas era Ministro. Anna encontra a sala secreta de Thomas.

ROCK STORY – Salvatore pede que Marisa chame Alex. Alex vai com Romildo para a casa de Marisa e deixa com William a chave do armário onde está seu caderno. Diana conta a Gordo que quer estudar na Califórnia e levar Chiara com ela. Daniel avisa que Gui foi indiciado pela tragédia no show da 4.4. Fãs da banda levam presentes para Nicolau no hospital. Yasmin recebe o convite de uma grife para lançar uma coleção assinada por ela. Haroldo recebe o resultado do exame de DNA. Gui concorda que Chiara viaje com Diana. JF faz audição para a escola de música. Nelson vence o concurso para o samba-enredo da Unidos do Catete. Léo decide fazer um show em Mesquita. Diana diz a Gui que Lázaro é o culpado pelo que aconteceu no show da banda.

A FORÇA DO QUERER – Cibele se diverte com a tensão de Ruy. Biga descobre que Tatu ajudou a filha de Dantas e se irrita. Ruy conta para Caio o que Cibele fez e ele se preocupa. Shirley teme que a enteada sofra alguma consequência por ter mentido na delegacia. Ruy começa seu novo depoimento. Eurico descobre a intimação em nome de Biga e exige que ela se explique. Caio avisa a Ruy que conversará com Biga. Zeca dá um ultimato em Jeiza sobre a decisão de ser madrinha do bebê de Ritinha. Ruy não aceita que Jeiza seja a madrinha de Ruyzinho. Jeiza confidencia a Alan que ficou feliz com o convite de Ritinha. Cláudio tenta se reaproximar de Ivana. Heleninha questiona Bibi sobre seu afastamento de Caio. Rubinho compra um carro novo. Yuri mostra para Heleninha uma foto de Rubinho com seu cúmplice. Silvana arma para ficar uma noite inteira jogando e Dita se preocupa. Jeiza reconhece a voz de Rubinho na gravação de uma ligação suspeita.

OS DIAS ERAM ASSIM – A atração não é exibida às quartas.