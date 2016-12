Confira o resumo das novelas desta quarta-feira (28)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Joana despista Ricardo e afirma que não tem medo de Toninho. Gabriel vê Bárbara com Toninho e desconfia da namorada. Rômulo desmaia durante a luta e Nanda se desespera. Jorjão lamenta a derrota de Rômulo. Irene confirma a Gabriel o álibi de Bárbara. Nanda ouve Lopes ironizando Rômulo e acredita que o lutador perdeu intencionalmente. Jéssica faz uma revelação para Belloto, que se declara para ela. Ricardo acusa Caio de ter se aproximado de Tânia apenas para afrontá-lo. Joana confronta Toninho.

SOL NASCENTE – Alice e Mario conversam sobre as atitudes de Cesar. Mocinha convence Tanaka a convidar Cesar e João Amaro para o Natal em sua casa. Vittorio comenta com Lenita que se preocupa com a relação entre Mario e Loretta. Carolina observa o romance entre Patrick e Ana. Loretta canta no karaokê de Lenita para chamar a atenção de Vittorio. Mesquita passa mal e Loretta o ampara. Milena, Peppino e Mario se surpreendem com a atitude profissional da mãe. Ralf garante a Hirô que está apaixonado por Milena e a aconselha sobre seu casamento. Vittorio conversa com Mario sobre Loretta. Ralf presenteia Milena. Mario se reaproxima de Loretta.

ROCK STORY – Júlia consegue fugir do banco. Néia fica furiosa quando Diana insinua que ela pode ter sido a responsável pelo roubo na gravadora. Alex, Romildo e William planejam roubar a churrascaria. JF e os amigos da banda ficam surpresos ao ver o sucesso do clipe. Edith avisa a Júlia que Vanessa descobriu a verdade sobre ela. Néia dá um álibi falso para a polícia, dizendo que estava com Léo em casa na noite do roubo. Júlia pede a Vanessa que não revele a ninguém o seu segredo. Gui conta a Nicolau que o técnico não conseguiu recuperar os arquivos. JF decide permanecer na banda. O médico avisa que Nelson está fora de perigo. Lázaro pede a Ramon para confirmar o álibi que ele deu à polícia. Diana escuta a mensagem que Vanessa deixou no celular, dizendo que descobriu algo sobre Júlia. Gui mostra a Júlia uma nota sobre ela na internet. Nicolau flagra Romildo e William tentando roubar a churrascaria.









A LEI DO AMOR – Magnólia disfarça que notou Pedro a seguindo. Antônio conta para Tiago que ele beijou Letícia em Ilhabela. Miro aconselha Tião a ser gentil com Helô para reconquistar Letícia. Jéssica conta para Bruno que Zuza quer que ela vá com ele para o Canadá. Ana Luiza pede para Elio instalar um GPS no carro de Magnólia. Hércules pede para Mileide redigir seus discursos. Ciro volta para casa de Silvia e Augusto conta para Vitória. Pedro e Ana Luiza veem Ciro tentando abrir o cofre na casa de Sílvia. Fininho é descoberto pela Polícia e Pedro o reconhece. Tiago beija Letícia e pede para reatar o noivado.