Confira o resumo das novelas desta quarta-feira (1º)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Joana exige que Gabriel revele a verdade sobre o suposto erro no fim da partida. Nanda se incomoda por ter beijado Renato. Sula fica desconcertada quando Rômulo afirma que não quer se esquecer de Nanda. Jorjão critica Irene por não estar feliz com a vitória de Giovane. Renato convida Nanda para ir ao cinema. Lucas não consegue contar para Luiza que terá um filho. Bárbara se vangloria de um contrato que assinou por causa do concurso. Rômulo vê Nanda e Renato no cinema. Bárbara descobre que terá que trabalhar com Joana e fica furiosa.

SOL NASCENTE – Cesar não consegue se defender das acusações de Alice. Mocinha aceita o pedido de casamento de Tanaka. Loretta lê um dos diários que escrevia quando trabalhava na maternidade. Sinhá orienta João Amaro a fazer cópia de todos os documentos trazidos por Mocinha. Ralf e Damasceno procuram a fazenda Mato Alto. Mario reconhece Argemiro na delegacia de São Paulo. Alice presta depoimento a Louzada. Ana fica tensa quando Cesar avisa que Carolina será sua advogada. Cesar e Sinhá inauguram o Cassino Sol Nascente.

ROCK STORY – Marisa distrai o policial para que Romildo e William fujam com Alex. Daniel avisa a Gui e Júlia sobre a fuga de Alex e ela se desespera. Eva se desculpa com Gordo. Yasmin sugere que Léo conte para Diana que não quer ir para a sua gravadora. Zac se assusta com a reação de Yasmin quando ele avisa que não dará mais aula para ela. Alex vê a reportagem sobre sua fuga na TV e se preocupa. William e Romildo pagam Marisa. Luizão fica apreensivo quando Haroldo confirma que comprou o salão de beleza para Gilda. Nicolau incentiva Zac a falar para Yasmin que não está interessado nela. Lázaro garante que convencerá Marisa a trabalhar com ele novamente. Algumas meninas invadem a churrascaria para acompanhar o ensaio da 4.4. Gui atende o telefone de Júlia e assusta Lorena. Gordo e Diana acompanham a gravação do CD de Nina e Miro. Marisa conta para Lázaro o que sabe sobre a 4.4. Gui começa a compor uma música. Gordo se desespera quando um importante equipamento de gravação explode na gravadora.

A LEI DO AMOR – Pedro fica radiante com a notícia da gravidez de Helô. Tião manda Valdir executar seu plano contra a mãe de Laura. Magnólia é expulsa da casa de seu neto. Mileide descobre que Jáder é casado. Ana Luiza conta para Tiago que o exame feito em Marina deu negativo. Laura decide contar para Pedro sobre a paternidade de sua filha, mas desiste ao saber que sua mãe foi atropelada. Gigi não deixa Magnólia morar em seu SPA. Tião ajuda Laura a voltar. Flávia consegue o material de Isabela para fazer o exame de DNA. Tiago vê Marina.