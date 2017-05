Confira o resumo das novelas desta quarta-feira (17)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Tato e Keyla mentem para K2. Felipe e MB convencem Clara a ir para a festa. Marta se encontra com Luís. Mitsuko obriga Telma a ir à festa do bebê. Marta e Luís veem Malu e Edgar no restaurante. Tina faz uma homenagem para Keyla, com a ajuda de Anderson. Ellen se recusa a dançar com Fio. Felipe toca a mão de Lica, sem que Clara veja. Ellen e Jota copiam os contatos dos convidados da festa. K1 e Juca dançam juntos. Tato faz um discurso para elogiar Keyla. Ellen conserta o aplicativo no celular de Jota. Keyla beija Tato e Benê fotografa os dois. Tina e Anderson se beijam e Telma não gosta. Clara vê Lica e Felipe se beijando e avisa a MB.

NOVO MUNDO – Anna dá à luz uma menina e Joaquim se emociona. Leopoldina impede Anna de contar a verdade para Joaquim. Domitila se despede dos filhos. Nívea ouve Anna dizer que Vitória não é filha de Thomas. Ferdinando afirma a Jacira que não deixará a mata. Dom Pedro recebe uma carta com a suposta rendição de Avilez e Chalaça desconfia. Piatã questiona Jacira por sua demora em voltar para a aldeia. Joaquim afirma a Anna que irá ajudá-la a proteger Vitória. Libério descobre que Cecília é Rosa Branca. Peter conquista a confiança de Amália. Germana sugere que Elvira faça uma nova simpatia para se aproximar de Joaquim. Diara, Wolfgang e Joaquim pedem que Dom Pedro acabe com a escravidão. Thomas instala Domitila em um hotel e a orienta a permanecer no quarto até realizarem seu plano contra Chalaça. Thomas encontra Anna com Vitória em seu colo.

ROCK STORY - Gui pede perdão a Zac por ter brigado com Mariane. Romildo e William conseguem roubar dinheiro da casa de Néia. Lázaro combina com Mariane uma forma de incitar Gui a agredi-la fisicamente. Ricardo conta a Júlia que descobriu que Salvatore é casado com uma brasileira. Mariane tenta simular uma briga com Gui, mas o músico não cai em sua armadilha. Syl visita Nanda na clínica. Gui diz a Zac que Mariane precisa de tratamento médico. Lázaro orienta Mariane a inventar que Gui a empurrou da escada. Mariane grava um vídeo denunciando Gui por agressão.

A FORÇA DO QUERER - Rubinho deixa recados no celular de Bibi. Zeca pede Jeiza em casamento. Eugênio tenta ser solidário a Joyce. Mira teme que Caio descubra a verdade sobre ela. Eugênio recebe o contrato de aluguel de Edinalva e fica furioso. Jeiza exige a presença de Alan em sua festa de noivado. Cibele questiona Dantas sobre seus sentimentos por Shirley. Silvana furta dinheiro de Eurico. Cibele chega para trabalhar na C.Garcia e todos se surpreendem. Simone avisa que ajudará Ivana a se arrumar para o jantar na casa de Heleninha. Edinalva recebe o pedido de desculpas de Eugênio e provoca Abel. Yuri conta para Bibi que Rubinho não pegou um táxi para sair de casa. Ritinha e Cibele se encontram.

OS DIAS ERAM ASSIM – A atração não é exibida às quartas.