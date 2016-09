Confira o resumo das novelas desta quarta-feira (13)

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

MALHAÇÃO – Joana diz a Tânia que deseja que Ricardo se orgulhe dela. Bárbara e Gabriel contam a Irene e Jorjão sobre o noivado. Belloto tenta se aproximar de Jéssica. Ricardo permite que Bárbara promova uma festa de noivado na Forma. Bárbara parabeniza Joana pelo sucesso da iniciativa na academia. Caio se surpreende ao descobrir a cidade natal de Joana. Martinha vence a batalha de rap. Rômulo beija Nanda. Luiza flagra Tânia e Ricardo discutindo por causa dos filhos. Caio deduz que Joana é filha de Carmem.

SOL NASCENTE – Alice comemora o reencontro com Chica e Mario fica emocionado. Cesar decide conversar com Tanaka. Chica se preocupa com Alice. Mario obriga Milena a sair com as amigas. Ralf leva um fora de Hirô e Lenita implica com o irmão. Patrick não gosta de saber que Carolina pretende morar na pousada com ele e Ana. Milena fica insegura ao chegar na praia e foge de Lenita ao vê-la se aproximar. Cesar questiona Alice sobre seus sentimentos por Mario. Geppina e Gaetano mostram fotos antigas para Peppino. Mario conforta Milena. Carolina chega à pousada e Patrick se apressa para sair. Mario sonda Alice sobre sua conversa com Chica. Cesar e Carolina se interessam um pelo outro.

HAJA CORAÇÃO – Bruna discute com Giovanni. Aparício pede a Dinalda que não revele sua identidade a Rebeca. Camila vai à loja de explosivos em busca do vendedor João Romantini. Fedora anuncia que, se ganhar a presidência, demitirá Aparício e Agilson. Carmela e Leonora combinam de sabotar as modelos que participarão do teste. Marcia avisa Carol que Afonso precisa resolver a situação da bolsa de estudos dela e dos irmãos.





VELHO CHICO – Encarnação revela seu maior segredo a Padre Benício. Afrânio tenta descobrir algo sobre a mudança na fazenda de Santo. Martim fotografa Carlos recebendo dinheiro de um empreiteiro. Encarnação termina de tecer sua mortalha. Carlos persegue Martim por uma estrada sinuosa perto do Rio São Francisco. Carlos atira contra Martim e Encarnação tem um mau pressentimento com o neto.

JUSTIÇA – A novela não é exibida às quartas.