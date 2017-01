Confira o resumo das novelas desta quarta-feira (11)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Bárbara mente para Ricardo. Jabá se empenha para descobrir quem é o pai do filho de Martinha. Ricardo decide deixar Joana responsável pela academia por alguns dias enquanto viaja. Tânia lamenta não poder ajudar Joana e tenta adiar a viagem. Giovane se despede de Joana. Belloto critica Alisson. Martinha ameaça se afastar de Juliana. Jabá e Lucas contam para Júnior que Martinha está grávida. Ricardo apresenta seu sócio, Mauro, para Joana. Damiana e Toninho voltam para o Ceará. Clara prende Rômulo em seu quarto. Júnior ajuda Léo, filho de Mauro. Arthur passa mal no colégio e Belloto o repreende. Stella, esposa de Mauro, se surpreende ao saber que Joana é filha de Ricardo.

SOL NASCENTE – Mario tenta fugir de Argemiro. Loretta dá o número do telefone da filha para Mariano e Ralf se irrita. César descobre que Sócrates pediu demissão do banco e entra em pânico. Renata explica para Alice como será o processo para o recebimento da indenização da seguradora. Louzada manda seus homens resgatarem Mario na praia. Cesar acerta com Moreira um novo esquema de desvio de dinheiro da Arraial Pescados. O delegado Mesquita avisa Alice sobre a prisão do japonês mafioso de São Paulo. Mariano chega ao estúdio de Ralf à procura de Milena. Cesar e Sinhá ficam satisfeitos com as fotos de Mario que recebem de João Amaro. Alice não consegue falar com Mario. Mario surge na praia, desacordado.

ROCK STORY – Léo e Yasmin se desesperam ao saber do sequestro da mãe. Diana desconfia do sequestro e supõe que Néia possa estar mentindo. Léo avisa aos convidados que o casamento está cancelado, e Néia comemora. Ramon liga para Léo pedindo resgate. Ramon rasga o vestido de Néia e a deixa no meio da rua. Néia não repara que esqueceu na casa de Ramon o anel que Léo lhe deu. Alex ameaça Júlia, que é defendida por Nelson. Com medo das retaliações de Alex, Júlia teme pela segurança de Gui. Lorena avisa a Alex que, se ele voltar a importunar Júlia, ela acabará com ele. Daniel entrega para Gui o endereço da irmã de Alex. Néia pede carona na estrada e acaba entrando em um carro de bandidos. Gui se surpreende ao constatar que Marisa é irmã de Alex e avisa à moça que quer falar com o bandido.









A LEI DO AMOR – Magnólia se esconde de Pedro, enquanto Fausto finge dormir. Misael consola Flávia depois de sua conversa com Bruno. Yara pensa em Ciro. Magnólia engana Pedro e Ana Luiza. Helô reclama do tratamento para engravidar e Pedro fica chateado. Bruno fala para Flávia que Cidália precisa fazer uma operação com urgência. Augusto fala com Ciro sobre Beth. Bruno esnoba Jéssica. Vitória se sente mal e Augusto a leva ao médico. Luciane e Salete fazem as pazes no hospital. Gledson ajuda Hércules a discursar para as costureiras. Flávia conta para Cidália que ela precisa fazer uma séria operação. Leila decide revelar a Flávia quem é seu pai biológico. Tião flagra Helô em sua casa. Flávia informa a Tião que é sua filha.

DOIS IRMÃOS – Durante o jantar de comemoração pela volta de Yakub, os gêmeos apertam as mãos rapidamente. Halim fala de sua torcida para o entendimento dos filhos depois da distância forçada. De volta ao passado, Zana ajuda Yakub a se arrumar para ir a escola. Os gêmeos veem Rânia conversar com um rapaz na rua. Yakub volta a sofrer com insultos no colégio. Omar destrata seu professor na sala. Os gêmeos voltam juntos para casa. Omar fala para Zana que viu Rânia com um rapaz na rua. Yakub se isola em seu quarto e desiste de passear com a família. Omar vence uma competição de remo. Yakub estuda em seu quarto. Yakub vasculha o quarto de Omar. Domingas fica nervosa com a presença de Omar. Zana destrata o namorado de Rânia e o expulsa de sua casa. Domingas anuncia que está grávida.