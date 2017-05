Confira o resumo das novelas desta quarta-feira (10)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Keyla insiste para que Tato reflita sobre a decisão de cuidar do bebê ao seu lado. Keyla dá ao filho o nome de Antônio. Roney permite que Tato se mude para sua casa com Keyla e o bebê. Passam-se dois meses. As meninas visitam Keyla e Tonico e comemoram a amizade. Anderson e Tina se interessam um pelo outro. Juca se insinua para Ellen, que tenta ajudar Jota com o computador. Bóris e Dóris reúnem os responsáveis por Lica, Ellen, Keyla, Benê e Tina para compartilhar as experiências vividas pelas meninas. Ellen, Lica e Tina discutem e afirmam que não são mais amigas.

NOVO MUNDO - Domitila fica ansiosa para encontrar Dom Pedro. Thomas percebe a tensão de Chalaça ao observar a amante. Benedita tem um encontro com Dom Pedro. Thomas ouve a conversa de Chalaça com a amante. Cecília tenta alertar Libério sobre a represália contra o jornal, mas é impedida por Matias. Avilez e seus soldados destroem o jornal. Domitila manipula Chalaça para conseguir conhecer Dom Pedro. Jacira comenta com Piatã que viu um espírito na mata, e os dois decidem investigar. Ferdinando apaga suas pegadas para não ser encontrado. Dom Pedro se recusa a falar com Leopoldina sobre sua decisão de ir para Portugal. Thomas tenta disfarçar a irritação ao ver Anna com os baús de seu pai. Joaquim conta histórias para Quinzinho e se lembra de Anna. Thomas encontra o diário do pai de Anna, mas percebe que estão faltando algumas páginas. Fred promete se vingar de Thomas. Domitila se enfurece ao saber que Benedita teve uma audiência com Dom Pedro.

ROCK STORY - Diana diz a Lázaro que está confusa. Bianca pede que Vanessa esqueça os problemas de Diana. Lázaro sugere a Diana que Mariane vá ao lançamento do CD de Gui. Gordo diz a Diana que Gui não aceitará entregar Chiara enquanto ela estiver morando com Lázaro. Almir confirma para Yasmin que Néia era sua amante. Haroldo propõe a Marisa que Romildo assuma o filho que ela está esperando. Alex manda Romildo e William despistarem Marisa. Lázaro entrega a Mariane um convite para o lançamento do CD de Gui. Glenda tenta seduzir Nelson. Romildo e William provocam um curto no apartamento de Marisa. Marisa pede a Haroldo e Gilda para ficar na casa deles. Mariane invade o palco e beija Gui.

A FORÇA DO QUERER – Cândida repreende Jeiza por ter atacado o bandido que a assaltou. Zeca consegue comprar um ônibus e Abel não gosta da ideia. Jeiza desiste de insistir no divórcio de Zeca quando ele a pede em casamento. Ivana se sente estranha fazendo compras com Simone. Nonato não gosta de se ver vestido como motorista. Joyce fala para Zu que está ficando amiga de Irene. Ritinha e Ruy voltam de viagem. Eugênio fica desconfortável ao saber que Irene esteve com sua esposa. Joyce perde a paciência ao tentar conversar com Ritinha. Ruy fala com Dantas sobre a gravidez de Cibele e se preocupa ao vê-lo passar mal. Eugênio manda a secretária mentir para Irene. Dantas convence Eurico a assinar uma promoção para Cibele. Silvana perde mais um rodada no pôquer. Bibi coloca seu celular para gravar o que acontece no carro de Rubinho. Ruy conta para Joyce e Ritinha que Cibele está grávida.

OS DIAS ERAM ASSIM – A atração não é exibida às quartas.