Confira o que dizem advogados, especialistas e mogianos sobre delação da JBS

QUADRO DESTAQUE

DANILO SANS

As denúncias de corrupção envolvendo o presidente da República Michel Temer (PMDB) devem colocar combustível na demanda por uma profunda reforma política, segundo avaliam advogados e especialistas em política ouvidos por O Diário. Já a economia, que vinha dando sinais – ainda que insipientes – de recuperação, deve sofrer um novo revés, assim como as reformas da previdência e trabalhista, que estavam na pauta do governo.

Conforme avalia o advogado Olavo Câmara, professor, mestre e doutor em Direito e Política, novas prisões deverão resultar das delações dos diretores do frigorífico JBS, do qual Joesley Batista – responsável pela gravação do presidente concordando com o pagamento de propina para manter o silêncio do correligionário Eduardo Cunha – é diretor.

“Não acredito que Aécio Neves (PMDB) ou Temer sejam presos. Mas novas prisões virão”, afirma, acrescentando que também é esperada que a pressão pelo impeachment do presidente deverá aumentar.

Com uma possível saída de Temer do poder, explica o advogado, quem assume o comando do País é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM). Entretanto, ele avalia que o melhor para o País seria a convocação de novas eleições diretas, além de uma nova Constituinte. “O Brasil está podre. Uma reforma seria necessária, mas sei que ela não vai sair porque o Congresso é interesseiro. As dificuldades para a população, neste momento, são imensas”, ressalta.

Já nas urnas, em caso da possibilidade de eleições diretas ou, mais tardar, em 2018, o reflexo deve ser o aumento no número de votos brancos, nulos além de abstenções. “Há muito desgaste, muita decepção, muita desilusão. Está todo mundo desanimado”, pondera.

O advogado Ricardo Arouca estudou com Temer na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Largo São Francisco, da USP) e destaca que o presidente é “muito hábil” e poderá contornar a situação.

“Eu não acredito que ele venha a renunciar, mas existe a possibilidade de um impeachment, que seria um desastre, porque o Brasil estava na rota da recuperação com as reformas e o processo de impeachment leva muito tempo”, completa.

Para Arouca, todos os casos de corrupção envolvendo mandatários políticos podem resultar numa grande transformação a partir do próximo pleito. “O impacto será muito grande. A população está revoltada com toda a classe política. Até existem bons patriotas na política, especialmente no parlamento, mas são exceções. É possível que nas próximas eleições tenhamos uma renovação muito significativa nos quadros políticos”, diz.









Processo

O advogado Eduardo Malta Moreira, especialista em Direito Público, afirma que os próximos passos que serão dados a partir das denúncias de corrupção deverão seguir o rito jurídico. “Apesar de não ser simplesmente um problema jurídico, mas político”, acrescenta.

Ter endossado o pagamento de propina para garantir o silêncio de Eduardo Cunha em pleno exercício do mandato é uma ação que pesa contra o presidente Temer, ressalta o advogado. O processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) foi baseado em ações tomadas em um mandato anterior. “O Temer cometeu obstrução na Justiça. Ele concordou com uma coisa que estava atrapalhando as investigações. Ele cometeu um crime de responsabilidade. Se aceitarem a abertura do processo de impeachment, ele é afastado e perde totalmente a força”, explica.

Com o afastamento – seja pelo impeachment ou por renúncia – Temer é substituído pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), que segundo Malta Moreira, também pode vir a ser impedido de assumir o cargo. “Vai depender da Justiça”, diz.

Na sequência, assume o presidente do Senado, Eunício de Oliveira (PMDB). “Mas pode ser que ele também seja impedido, então assume a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia”, completa, até que o Congresso convoque uma nova eleição indireta e escolha o presidente que governará o País até 2018. “Na minha opinião, a melhor candidata agora seria a ministra. Eu não vejo sair nada bom, neste momento, do meio político”, diz.

Economia

O diretor regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (José Francisco Caseiro) diz que a instabilidade do mercado é o reflexo mais grave desse novo escândalo. “É extremamente prejudicial que isso aconteça num momento em que a economia dava sinais de recuperação e que são discutidas importantes reformas para ajudar o Brasil a reencontrar o caminho do crescimento”, pondera.

O diretor da Associação Comercial de Mogi da Cruzes (ACMC), Marco Zatsuga, diz temer pelos impactos que os últimos acontecimentos políticos poderão causar “na frágil economia nacional”. O escândalo, acrescenta, ofusca as últimas pesquisas que apontam um reaquecimento do consumo e a retomada do emprego, voltando a deixar a população em alerta e colocando em suspense a efetivação de medidas fundamentais para acabar com a crise econômica.

Em nota, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) lamentou os últimos episódios e disse que espera que o País supere o mais rápido possível as crises política e econômica, para que a Região volte a receber investimentos que possibilitem o desenvolvimento e a melhoria na qualidade de vida da população.

Delação pode desencadear reforma política SILVIA CHIMELLO

O escândalo envolvendo o presidente da República Michel Temer (PMDB), o senador Aécio Neves (PSDB) e vários deputados não foi surpresa para a população. Mas, na opinião das pessoas entrevistadas nesta quinta-feira (18) por O Diário, apesar do caos que se instalou no País, tudo isso pode provocar uma profunda reforma política e imprimir nova conduta ética entre os políticos. Já sobre a economia, a maioria acredita que um novo governo poderia ser a solução para resgatar a credibilidade e investimentos no Brasil.





Para o empresário Rafael Firmino, 32 anos, as denúncias apenas constataram aquilo que o povo já está cansado de saber sobre o envolvimento de políticos com corrupção. “Não confio em mais ninguém. O melhor a ser feito é a convocação de eleições geral para todos os cargos. Todos acreditaram que Temer pudesse melhorar a situação do Brasil, mas só piorou”, argumenta.

O auxiliar Edson de Melo Batista, 58, acha que as denúncias não vão parar por aí. Ele também afirma que o presidente deveria renunciar. “O certo seria uma renovação total dos deputados também. Precisamos dar espaço para gente nova, interessada e comprometida em resgatar a imagem do Brasil”, observa.

Para a dona de casa Maria da Penha de Jesus, 41, a crise política tem um “lado positivo”. Na opinião dela essa é uma forma de “passar o Brasil a limpo” e acabar com a impunidade. “Hoje estamos vendo políticos serem presos para pagar pelos seus erros, uma situação que era impensável até bem pouco tempo”, comenta, afirmando que um “só novo governo teria credibilidade para resgatar a economia”.

Outro que aposta em um novo tempo para a política é o empresário Guilherme Reis, 23. Mesmo assim, ele receia que uma possível renúncia do presidente possa abrir espaço para o golpe militar. “Está na hora de investir em políticos comprometidos com a população”, avalia.

Para o aposentado Benedito Roberto de Faria, 70, o presidente Temer foi uma decepção. “Achei que ele iria tirar o Brasil do buraco, mas foi um engano, porque ele abriu um buraco maior ainda”, critica. Ao mesmo tempo, disse que fica “esperançoso” com pessoas como o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, “um homem corajoso, que fez as denúncias sem medo de enfrentar os poderosos”.

A aposentada Eloah Toledo, 80, é mais radical. Para ela, o melhor seria uma intervenção militar para “por ordem no País”. Ela disse que acompanhou alguns governos militares e não havia tantas falcatruas e nem roubalheira no Brasil, “que agora está sendo governado por uma quadrilha de ladrões”.

Quem também defende a volta do regime militar é a auxiliar de limpeza Eliana Gomes, 52. Ela disse que já esperava pelo pior do governo do PT e do presidente Temer, mas alega que chegou a acreditar na integridade de Aécio Neves. “Temos certeza de que a política é uma máfia, que precisa sair do comando do País”, argumenta.