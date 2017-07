Confira o que abre e o que fecha no feriado de Santana, nesta quarta-feira

QUADRO DESTAQUE

O feriado municipal de Santana, nesta quarta-feira (26), muda a rotina da Cidade com o fechamento dos órgãos públicos e de boa parte do comércio. A Prefeitura não terá expediente. Os serviços essenciais, no entanto, funcionarão normalmente no feriado em homenagem à padroeira da cidade.

O Parque da Cidade funcionará das 7 às 19 horas. Já os parques Centenário e Leon Feffer atenderão a população das 6 às 18 horas. O Mercado Municipal funcionará nesta quarta-feira das 7 às 12 horas.

As feiras livres funcionarão normalmente, bem como o Mercado do Produtor, no Mogilar. No Mogi Shopping, as lojas abrirão das 14 às 20 horas.

Repartições públicas estaduais, como a unidade do Detran, que funciona dentro do Poupatempo, fecham na quarta-feira. Agências bancárias também permanecerão fechadas amanhã, e reabrem na quinta.