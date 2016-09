Confira o que abre e fecha neste feriado

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

SILVIA CHIMELLO

Boa parte do comércio da Cidade, especialmente as lojas de rede, permanecerá aberta nesta quarta-feira (7), Dia da Independência do Brasil. A informação é do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região que autoriza a abertura facultativa dos estabelecimentos nos feriados. Normalmente, o funcionamento segue o horário de sábado, com fechamento previsto entre 14 e 16 horas.

No Mogi Shopping, as lojas vão funcionar amanhã, das 14 às 20 horas, mas as áreas de alimentação, lazer e serviços atenderão das 10 às 22 horas.

Como o feriado não será prolongado, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informa que a operação de monitoramento será a mesma mantida em períodos normais, com fiscalização reforçada apenas no dia, especialmente na Rodovia Mogi-Bertioga, que dá acesso às praias do Litoral Norte. Os usuários contam com serviços de guincho, socorro mecânico e com atendimento 24 horas por meio do 0800 055 5510.





Os cartórios eleitorais ficarão abertos das 12 às 19 horas no feriado. Os prédios públicos municipais, estaduais e federais não terão expedientes amanhã. Apenas funcionam para casos de emergência, em sistema de plantão, a Defesa Civil (199), Semae (115), Setor de Fiscalização (153) e Guarda Municipal (153).

As unidades de saúde 24 horas de Jundiapeba e Jardim Universo atenderão normalmente os casos de urgência e emergência, assim como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Rodeio. O mesmo esquema vale para o Pró-Criança, no Mogilar, e o Ambulatório Infantil do Hospital Municipal de Braz Cubas.

O Mercado Municipal atenderá das 7 às 12 horas. Feiras livres não vão interromper o funcionamento. Os parques municipais também estarão abertos das 6 às 18 horas e os cemitérios funcionarão das 8 às 18 horas.