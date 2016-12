Confira o horário dos serviços públicos nesta semana

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

As agências bancárias de toda a Região funcionam somente até amanhã. Por conta do Réveillon, as portas estarão fechadas na sexta-feira. A Prefeitura e Câmara Municipal encerraram o expediente também nesta quinta-feira e retornam só na segunda. O mesmo acontece nos postos do Detran e Poupatempo, que atendem a população apenas a partir do meio-dia de segunda-feira. Os serviços de Saúde, Guarda Municipal e Semae funcionam normalmente todos os dias.

O Mercado Municipal de Mogi funcionará até sexta-feira das 7 às 18 horas. Já no sábado, véspera de Ano-Novo, o atendimento será das 7 às 16 horas e no domingo não haverá expediente. As feiras do varejão do Mercado do Produtor, no Mogilar, e as de César de Souza (pátio) e de Jundiapeba, geralmente realizadas aos domingos, serão antecipadas para o sábado, dia 31. As agências dos Correios abrem até sexta-feira, das 11 às 17 horas, fecham sábado e retomam atendimento na segunda, em horário normal.









O comércio da Cidade abrirá das 8 às 22 horas até sábado. Já no domingo, não haverá expediente. O Mogi Shopping funcionará até sexta-feira, das 10 às 22 horas. No sábado, o centro de compras permanecerá aberto das 10 às 16 horas. No domingo, o expediente é facultativo. Quem quiser aproveitar a data para assistir a um filme no sábado, o cinema abrirá a bilheteria às 11h30, sendo a primeira sessão às 12 horas e a última às 16 horas. Já no domingo, os ingressos começarão a ser vendidos às 15h30, com a sessão inicial às 16 horas e a última às 22 horas. Os parques municipais também funcionam todos os dias, das 6 às 18 horas.