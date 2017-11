Confira como ficam os serviços em Mogi durante o feriado prolongado de Finados

QUADRO DESTAQUE

As agências bancárias de todo o País não terão expediente amanhã, Dia de Finados. O atendimento ao público será retomado na sexta-feira. Prefeitura e Câmara Municipal encerram as atividades nesta quinta-feira e retomam na segunda. Os serviços essenciais funcionam durante todos os dias. Os cemitérios municipais estarão abertos das 7 às 18 horas.

Na área da saúde, as UPAs 24 horas do Rodeio e do Oropó atenderão a população para casos de urgência e emergências. As unidades 24 horas de Jundiapeba e Jardim Universo, o Pró-Criança e o Ambulatório Infantil do Hospital Municipal também mantêm os serviços. Para remoção de pacientes, a Cure 192 funcionará ininterruptamente.

A feira noturna que acontece na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, na Rua Braz Cubas, no Centro, não terá edição amanhã.

A Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização manterão o atendimento 24 horas para casos como Lei do Silêncio e Lei Seca, entre outros. O telefone para denúncias é o 153. O Semae resolverá apenas emergências, como falta de água e vazamentos, pelo telefone 115.

As manifestações de fé terão início na Cidade às 7 horas, com a missa presidida pelo bispo dom Pedro Luiz Stringhini, no Cemitério São Salvador. O local terá ainda celebrações a cada uma hora até as 11 horas. No período da tarde, as celebrações acontecem às 15, 16 e 17 horas. Em Braz Cubas, no Cemitério da Saudade, os ritos ocorrem às 8, 10, 12 e 15 horas. (Confira no quadro o funcionamento dos demais serviços no feriado e na sexta-feira). (N.L.)