Confira as principais informações sobre a Virada Cultural de Mogi

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

A edição deste ano da Virada Cultural Paulista em Mogi das Cruzes, que acontece no próximo final de semana, será bem mais compacta que as anteriores. Este é o décimo ano consecutivo que o projeto – uma co-realização entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo – acontece na Cidade. A exemplo de outras ações culturais, o evento deverá ser menor. Haverá seis palcos. Em anos passados, o número chegou a 10. A estimativa de público também é tímida: 30 mil pessoas. Nas primeiras edições, os espectadores superaram os 59 mil. Para a programação deste ano, gratas surpresas. Daniela Mercury sobe ao palco principal (no estacionamento do Ginásio Professor Hugo Ramos, no Mogilar), às 23h59 do sábado, e Arnaldo Antunes se apresenta (no mesmo local), às 18h30 do domingo. A Secretaria Municipal de Cultura priorizou a participação de artistas locais que nunca tinham se apresentado em eventos da Virada.

Na manhã de ontem, o prefeito Marcus Melo (PSDB), secretários e diretores de pastas que atuam na realização da Virada (Cultura, Segurança, Transportes, Serviços Urbanos e Saúde) reuniram-se na sede da Prefeitura, no Centro Cívico, para falar sobre a edição deste ano do evento. Dentre todas as já realizadas por aqui, a de 2017 será a mais compacta. Os números atestam isso, a começar pelo público. A estimativa de espectadores é de 20 mil a 30 mil pessoas durante os dois dias. No ano passado foram 42 mil pessoas. Em 2011, quando houve mais público, foram registradas 59 mil pessoas. Os custos também sofreram cortes. A festa cultural deste ano sairá por R$ 148,2 mil (R$ 132 mil de estrutura e R$ 16,2 mil para pagamento a artistas locais), R$ 45 mil a menos que a edição de 2016.

Com orçamento limitado por causa da crise econômica, a Prefeitura reduziu a festa. Extingui-la, a exemplo do que ocorreu com os desfiles carnavalescos deste ano, não cogitou-se porque a Cidade poderia perder oportunidades futuras, na visão de Melo. Para o secretário de Cultura, Mateus Sartori, é o momento de saber otimizar os espaços e valorizar os artistas locais.

“A Virada tem um nome forte. Para um artista que está começando agora porque ele vai poder dizer que tocou numa Virada Cultural. A gente focou em artistas que estão no cadastro da Secretaria e que não tinham experiências de apresentação no evento. Se a gente parar para analisar as viradas ao longo dos anos, este fenômeno (de diminuir o público) é algo que acontece. As pessoas têm ficado mais em casa por causa da tecnologia. As viradas de São Paulo (Capital), que nos direciona, e a da França (que inspirou a ideia brasileira), estão com programações mais enxutas. Quando você pega uma Cidade de 450 mil habitantes – população estimada de Mogi, de acordo com a Prefeitura/o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) projeta em 420 mil – você ter muitos espaços acaba dispersando o público, ao contrário do que ocorreria numa cidade menor, em que as pessoas teriam aquele processo de ocupação dos espaços”, analisou Sartori.

Pelos seis palcos da edição deste ano vão passar 30 atrações contratadas pela Prefeitura e 14 enviadas pelo Estado (confira a relação completa em quadro nesta página). Ao todo serão 270 artistas envolvidos.

O prefeito destacou que o evento não poderia deixar de acontecer em Mogi das Cruzes, apesar da crise econômica que atinge o País e afeta também as finanças municipais.

“A Virada deste ano tem o mesmo papel dos anos anteriores. O palco principal terá artistas de renome. Este ano, nós precisamos fazer alguns ajustes (de estrutura e cortes). Há uma valorização dos espaços da Cidade e dos artistas locais”, comentou.

Aniversário

Melo aproveitou para dizer que outros eventos passarão por mudanças em 2017. É o caso do aniversário de Mogi, em setembro. As comemorações deixarão de acontecer nos moldes da ExpoMogi, uma mega feira de comerciantes acompanhada de grandes shows no espaço do Pró-Hiper, no Mogilar.









“Não teremos a ExpoMogi por causa da questão orçamentária do Município. A Prefeitura fez uma opção por conter as despesas. A gente vai ter uma série de ações durante setembro com o objetivo de ocupar os espaços públicos com diversas secretarias com o apoio dos artistas locais”, acrescentou.

A Prefeitura busca apoiadores (patrocinadores) que possam auxiliar na festa de aniversário deste ano. Ela pode até ter shows de artistas de fora, contudo, aqueles que façam apresentações com melhor custo benefício (menos caras e que atraiam mais público). O auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe) e o Teatro Vasques devem ser usados na programação.

Festival de Inverno

O Festival de Inverno da Serra do Itapety, que acontece no meio do ano, também terá uma estrutura mais enxuta. Ainda não há detalhes de como será o evento, mas a Secretaria Municipal de Cultura pretende distribuir apresentações de artistas e grupos que concluem agora a gravação de seus álbuns pelo Estúdio Municipal de Áudio e Música.

Transporte

Algumas linhas municipais de ônibus em Mogi das Cruzes terão horário antecipado de circulação no final de semana por causa da Virada Cultural Paulista. No geral, serão nove linhas afetadas. O Departamento de Trânsito não vê, até agora, necessidade de interdição nas proximidades dos seis palcos do evento.

“As linhas que vão ser afetadas são a C002 (Circular Central), E103/E104 (Jundiapeba/Jundiapeba via CDHU), E110/E111 (Jardim Layr via Jardim Esperança/Jardim Layr), E203 (Conjunto Santo Ângelo) e E305 (Conjunto Santo Ângelo via Bom Pastor), a E506 (Morada do Sol) e a E510 (Vila Suíssa). Estas duas últimas começarão a circular mais cedo. Elas vão passar a circular às 3 da manhã. Normalmente, elas começam às 4 da manhã. A C002 terá mudança em parte do itinerário passando pela Avenida Ismael Alves dos Santos. A partir dela, ela vai percorrer o Centro para atender este público que quer chegar aos palcos. Nas demais, haverá a junção dessas linhas que são muito próximas. Um mesmo veículo fará duas linhas como, por exemplo, a E103/E104, E110/E111. Cinco ônibus reservas estarão à disposição”, comentou a diretora de Trânsito de Mogi, Priscila Freire Silva.

Segurança

A Polícia Militar e a Guarda Municipal devem estabelecer um esquema de segurança específico para coibir crimes durante a edição deste ano da Virada Cultural Paulista em Mogi das Cruzes.

“Estaremos com algo entre 150 a 200 homens da Guarda e da Polícia Militar. A nossa preocupação é com tudo. O foco é permitir que as pessoas aproveitem o evento com tranquilidade. Não teremos reforço externo (de outras cidades). Já conversei com o coronel (Felício) Kamiyama e já está tudo acertado para que haja uma integração no serviço de segurança pública durante as 24 horas da Virada”, comentou o secretário municipal de Segurança, coronel Paulo Roberto Madureira Sales.

Felício Kamiyama foi embora do evento antes de falar com a imprensa. Desta forma, o comando do 17º Batalhão não estimou ações voltadas para os dias de Virada.