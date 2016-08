Confira as atrações deste fim de semana da ExpoMogi

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

A ExpoMogi 2016 começa nesta quinta-feira (1) com mais atrações e horário ampliado para atender ao público. Instalada no Pró-Hiper Mogilar, a estrutura terá atividades empresariais, de cultura e gastronomia. Serão quatro dias de festa, com entrada franca. A realização é da Associação Comercial de Mogi das Cruzes e Prefeitura. A expectativa é de um público superior a 100 mil pessoas em quatro dias de festa.

A visitação será aberta ao público na quinta-feira às 10h, logo após o desfile cívico, e poderá ser feita até as 23h. Nos demais dias, os portões estarão abertos das 11h às 23h. Na parte gastronômica, que é uma das atrações da ExpoMogi, o número de estandes foi ampliado para gerar mais opções ao público. Serão 37 tendas de alimentação, a maioria delas comandada por entidades sociais, e um cardápio bastante diversificado.





Na área destinada aos negócios, serão mais de 70 estandes/pontos de venda e exposição, com a participação de mais de 80 empresas entre expositores e patrocinadores. “Todos os estandes foram comercializados. Foram mais de seis meses trabalhando no evento e o empresário viu na Expo Mogi uma oportunidade de negócios, uma oportunidade para sair da crise”, destaca a presidente da ACMC, Tânia Fukusen Varjão.

A programação cultural contempla espetáculos de teatro e shows com artistas locais e atrações especiais como César Menotti&Fabiano, NXZero, Victor&Leo e Moacyr Franco. “Como a Expo terá um horário ampliado, também ampliamos as atrações para o público e teremos, por exemplo, mais sessões de teatro”, destaca Mateus Sartori, secretário municipal de Cultura.

Arte

A ExpoMogi terá exposições de artesanato e artes, com a participação de mais de 100 artistas. “A parte empresarial movimenta a economia da cidade, mas a parte artística também gera o que chamamos de economia criativa e os artistas esperam muito pelo evento. Só para citar um exemplo, no ano passado tivemos um artesão que vendeu R$ 4.800,00 em quatro dias de festa. Isso é seis vezes mais do que ele vende num mês”, diz Sartori.

Segurança e transporte

Com expectativa de um público mínimo de 25 mil pessoas/dia, a ExpoMogi terá reforço na segurança nos quatro dias de festa. Por dia serão empregados 160 agentes de segurança, entre policiais militares, guardas municipais e segurança privada, além de brigadistas, atiradores do Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito. “Será montado um esquema muito forte para proporcionar segurança para a família”, diz o secretário municipal de Segurança, Eli Nepomuceno.

Um bloqueio, com corredores de gradis, será montado na entrada da festa para revista prévia aos visitantes, com o objetivo de impedir o acesso de bebidas alcóolicas e outros objetos. O consumo de bebidas será permitido no interior da festa, mas somente com cadastro prévio. Na parte de transportes, o secretário Nobuo Aoki Xiol informou que o principal bolsão de estacionamento será nas Avenidas Cívica e Ismael Alves dos Anjos. Se necessário, será permitido também o estacionamento na Avenida Carlos Baratino e na Prefeito Carlos Alberto Lopes, sentido Bairro/Centro.

Para quem depende de transporte público, será assegurado que todas as linhas saindo do Terminal Estudantes tenham ônibus até meia-noite. “Vamos garantir o transporte para todos que estiverem deixando os shows”, informa.