Confira as alterações nos serviços na semana de Natal

Cidades, QUADRO DESTAQUE









NATAN LIRA

Os que optarem pelo Mercado Municipal para comprar os alimentos da Ceia de Natal devem se atentar, pois ele funciona das 7 às 19 horas hoje e até as 16 horas, amanhã. No domingo, as portas estarão fechadas. As feiras do varejão do Mercado do Produtor, no Mogilar, e as de César de Souza (pátio) e de Jundiapeba, geralmente realizadas aos domingos, serão antecipadas para amanhã.

Hoje, as lojas do Mogi Shopping fecham as portas às 23 horas. Amanhã o funcionamento acontecerá das 10 às 18 horas. Os estabelecimentos comerciais do Centro também podem atender até as 22 horas, exceto nos dias 25 e 1º, quando não haverá expediente.

A Prefeitura, Câmara Municipal, Detran e Poupatempo encerraram o expediente ontem e retornam só na segunda-feira. Os dois últimos só ao meio-dia. Os serviços de Saúde, Guarda Municipal e Semae têm expediente normal todos os dias. As agências bancárias atendem a população em horário normal hoje.