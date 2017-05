Conectando o aluno com o mercado

Opiniao

Ingressar no mercado de trabalho nem sempre é uma tarefa fácil, sobretudo, em períodos de recessão e crise econômica. Cabe ao candidato encontrar uma maneira de conquistar uma vaga. Independente do nível hierárquico, a concorrência é sempre muito grande.

Para os jovens, o grande desafio é administrar a falta de experiência. Por ainda não terem a formação acadêmica e, em muitos casos, vivência profissional, a busca pelo primeiro emprego acaba se tornando um desafio ainda maior.

E, nessa hora, ter apoio e a orientação da universidade em que estudam é muito importante para direcionálos. Pelo menos é nisso que acredita e aposta a Universidade Braz Cubas. Em janeiro do ano passado, a instituição lançou o “Portal Carreiras”, uma página na internet que conecta os universitários que estão em busca de estágio ou emprego com as empresas.

Em um pouco mais de um ano em funcionamento, o “Portal Carreiras” tem centenas de empresas cadastradas. Por meio do endereço www.carreiras.brazcubas.br os alunos da Universidade Braz Cubas podem conferir inicialmente mais de 600 vagas de emprego nas cidades do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Grande São Paulo, além de outros estados.

As oportunidades são oferecidas pelas empresas cadastradas, de diferentes segmentos e portes, que demonstraram interesse de imediato em celebrar essa parceria – o que demonstra a credibilidade da instituição com o setor empresarial destas regiões.

Desde que foi lançado o portal tem sido muito procurado. Somente no primeiro trimestre deste ano, 132 alunos da Braz Cubas iniciaram estágios nas áreas de Administração, Marketing, Engenharia de Produção e Tecnologia da Informação.

O portal é administrativo pelo Carreiras, um departamento interno da Universidade que faz também orientação profissional, capacita estudantes para busca do primeiro emprego.

Atualmente, o “Portal Carreiras” conta com aproximadamente 100 empresas de diversos segmentos. E há espaço para mais parceiros. Qualquer empresa que estiver em busca de estagiários pode se cadastrar no site e incluir a sua vaga. O serviço é totalmente gratuito porque a Braz Cubas entende que é o seu papel contribuir com a inserção no mercado de trabalho dos seus acadêmicos.

Mauricio Chermann é reitor da Universidade Braz Cubas