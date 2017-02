Artigos

Perseu Gentil Negrão

Tempos atrás recebi um convite de um amigo, para uma “boca livre”. Na portaria do condomínio onde ele mora, aguardei 15 minutos e fui atendido por uma voz eletrônica, sendo observado por um segurança armado (“cara de poucos amigos”). Fui “intimado” a entregar o R.G. para cadastro; depois, forneci endereço, profissão, data da última relação sexual etc. Foi-me determinado que pegasse um cartão e o colocasse no leitor 1 e, em seguida, no 2. Na sequência, o segurança, rispidamente, ordenou que eu abrisse os vidros e o porta-malas do carro…

Em outra ocasião, fui visitar um amigo, em um edifício de escritórios: entrega do R.G. para cadastro e perguntas de praxe (umas 15); leitura ótica da impressão digital e fotografia. Nessa altura eu estava com vontade de ligar para o amigo e convidá-lo para um café, no acolhedor boteco situado em frente. Aguentei, até receber o cartão de acesso, para passar pela roleta (criada para atingir certa parte masculina).

Sei de um outro condomínio, onde 15 obras foram “embargadas” pela administração (a arquiteta quer mandar mais que a Prefeitura), sendo que uma delas porque o muro está 10 centímetros acima do permitido.

Os relatos demonstram que os administradores de condomínios usurparam funções públicas, o que, em tese, constitui crime (no artigo 328 do Código Penal); além de violações à Constituição e outras leis, pois o poder de polícia é exclusivo do estado; os direitos à propriedade e à intimidade são protegidos; as normas de edificações são da competência dos municípios…

O Brasil é imenso (4º maior do mundo). No entanto, face à insegurança, à especulação imobiliária e outros fatores, as pessoas vivem aglomeradas, morando e trabalhando em “bunkers”. Por uma aparente segurança, sujeitam-se a constrangimentos e perda da liberdade.

Está difícil morar no Brasil. Não podemos andar nas ruas; mas também não conseguimos entrar em casa ou no trabalho. Por enquanto, só nos restam os “acolhedores botecos”. Lembrei da “trovinha” que Papai entoava (dos tempos do “Largo São Francisco): “Enche o copo garçom vagabundo, pois só assim suporto o mundo”. No dias atuais: “Enche o copo garçom gentil, pois só assim suporto o Brasil”.

Perseu Gentil Negrão é procurado do Estado do Ministério Público de São Paulo