Condomínio de Mogi fica sem água durante cinco dias

DESTAQUE

NATAN LIRA

Trezentas famílias esperando a madrugada chegar para tentar realizar tarefas do dia a dia. Esta é a situação enfrentada na noite de ontem pelos moradores do Condomínio Apoema II, no Parque Olímpico, em Mogi das Cruzes, há cinco dias. Segundo uma das moradoras, Rosimeire Cicera de Oliveira Benedito, de 42 anos, desde o último sábado o fornecimento de água está interrompido durante o dia e, às vezes, funciona apenas na madrugada. No final da tarde desta quinta-feira (2), o cenário era o mesmo. “São bebês e idosos tomando banho de madrugada, louça sendo lavada às pressas. Já não aguentamos mais esta situação”, enfatiza.

O conjunto habitacional faz parte do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ e foi entregue em setembro do ano passado pela Prefeitura de Mogi. De acordo com Rosimeire, o mesmo problema perdurou durante o mês de dezembro, mas para a surpresa dos condôminos, ele voltou. “Cada técnico do Semae (Serviço Municipal de Águas e Esgotos0 que vem aqui nos diz uma coisa. Desde que é por conta de obras na Avenida Japão até que a água não tem pressão para subir para o condomínio II”, conta.

Uma pessoa contemplada com uma moradia no Condomínio Manacá, na Porteira Preta, também reclamou a O Diário a falta de planejamento da Prefeitura em escolher os locais para instalar os condomínios, isso porque a entrega das 15 torres, marcada para janeiro, está atrasada porque o sistema de esgoto precisou ser ampliado devido aos demais conjuntos instalados no local.

O Centro de Controle Operacional (CCO) do Semae informou que entre sexta-feira da semana passada e a última quarta-feira, houve paralisações pontuais, por poucas horas, para instalação de registros na rede, mas nesta quinta-feira (2) o abastecimento estava normal. “Se há falta d’água no condomínio, pode ser algum problema interno”, trouxe a nota enviada ao jornal.