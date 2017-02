Condicionamento

Arquibancada, Opiniao

As equipes sub-15 e sub-17 do União estarão em melhor forma para as disputas da temporada, principalmente se o mais antigo da Cidade for disputar o Campeonato Paulista. A rapaziada faz atividades na área do Centro Esportivo do Socorro sob o comando do professor Leonardo Rodrigues, que comanda a academia Muve, localizada no Parque Santana, lá na Jardelina. O pessoal é especializado em treinamento funcional e também atua em parques, praças e condomínios – atividades no individual ou em grupo. A rapaziada do Glorioso está gostando do trabalho.

Peneira laranja

Após inscrever duas equipes no Paulista deste ano nas categorias de base, o pessoal do Mogi/Helbor decidiu procurar a garotada da Região. E faz seletiva no Ginásio Municipal para completar os times sub-12 (parceria com o colégio Mello Dante) e sub-16. As observações estão programadas para o Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar, a partir das 13 horas, no próximo dia 18. Podem participar os nascidos em 2001, 2005 e 2006 e é necessário estar devidamente equipado para a atividade.

Folia

Será no próximo dia 28 de fevereiro, uma terça-feira, que a direção do Clube Náutico vai abrir as portas de salão social para o baile de carnaval da agremiação do Patinho. A matinê será das 15 às 19 horas. A partir das 22 horas, a grande festa com música ao vivo. Segundo dirigentes, a agremiação não fazia este tipo de evento há 30 anos. Convites na Secretaria do clube.

Aos bikers

Sabaúna, Luís Carlos, Mata Burro, Estrada Lagoa Nova e Pinheirinho. Este é um pedaço do percursso que um grupo de ciclistas pretende realizar no próximo domingo (dia 19), a partir das 7 da matina, com saída atrás da praça do Habib’s. A organização é da galera Pedal das Tribos, que vai levar a rapaziada para uma trilha clássica dos praticantes de Mogi e região. A pedalada terá cerca de 40 km – nível leve a moderado. O pessoal do pedal tá todo convidado.

Aos bikers 2

Guararema, com apoio da Prefeitura, vai sediar a primeira etapa da Copa Desafio Rural de Mountain Bike, no dia 2 de abril. A disputa será nas categorias pró (desafio de 57 km), sport (45 km) e light (25 km). Os organizadores ainda estão anunciado a presença de Viviane Favery, uma das principais ultramaratonistas da modalidade no planeta, para ser a madrinha da prova. Mais informações no site www.desafiorural.com .

Observação

Secretário de Esportes de Suzano, Nardinho chegou com tudo para agitar o futebol do Alto Tietê, o esporte do povo brasileiro.