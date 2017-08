Condephaat tomba o prédio da Pinacoteca de Mogi

QUADRO DESTAQUE

CARLA OLIVO

O tombamento do prédio da Rua Coronel Souza Franco, 993, no Centro da Cidade – que hoje abriga a Pinacoteca de Mogi e a Secretaria Municipal de Cultura -, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) foi oficializado em publicação no Diário Oficial.

A construção de 1860 já serviu de sede para os antigos Fórum de Mogi, Casa de Câmara, Cadeia Pública, Escola Normal, Ginásio do Estado e Escola Técnica Industrial Presidente Vargas. O edifício tem características de estilo neoclássico, apesar da utilização de técnica típica do período colonial, e a obra foi edificada pelo construtor Veríssimo Afonso Fernandes.

Na recente decisão do Condephaat, além do prédio mogiano, que teve o reconhecimento de seu valor histórico, também foram transformados oficialmente em patrimônio público o antigo Fórum e Cadeia de Apiaí e o Hotel Glória, em Águas de Lindóia). Os três tiveram aprovação unânime do órgão, com publicação no último dia 14 de julho.

Segundo o Condephaat, o tombamento da antiga Cadeia Pública resulta de um estudo temático desenvolvido na Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH) – braço técnico e executivo do Conselho -, com o objetivo de documentar e reconhecer tipologias em prédios que foram construídos para oferecer infraestrutura à administração pública de São Paulo.

A arquitetura das casas de câmara é de origem portuguesa e remete ao período colonial. Com dois pavimentos (no primeiro, ficava a cadeia local e, no segundo, a atividade de câmara), essas construções sediavam a administração pública municipal. Este estilo arquitetônico perdurou até o período imperial. Com a República, foram construídos os fóruns para abrigar o Poder Judiciário, o que deixou as casas de câmara e cadeia reservadas à atividade de Câmara.

Em frente a este prédio, também na Rua Coronel Souza Franco, foi tombado em 28 de abril do ano passado, o imóvel utilizado como sede do Comando de Policiamento de Área Metropolitano de São Paulo (CPAM-12).

Após ser tombada, uma construção não pode ser reformada ou modificada sem a devida autorização do Condephaat. A finalidade é impedir a destruição e a descaracterização do imóvel. No entanto, o tombamento não implica a desapropriação: o proprietário do prédio deve continuar guardando aqueles valores e referências que justificaram o reconhecimento.

Em Mogi, além destes dois prédios, já foram tombados pelo Condephaat o Casarão do Chá, no Cocuera; as igrejas das ordens 1ª e 3ª do Carmo; e a Escola Municipal Coronel Almeida.









Espaço começou a funcionar no ano passado

Inaugurada no dia 24 de setembro do ano passado, a Pinacoteca de Mogi das Cruzes conta com 10 espaços expositivos internos e um externo, além de sala destinada às exposições rotativas e temporárias, no prédio da Rua Coronel Souza Franco, 993, no Centro.

Cada uma das salas recebe o nome de um artista da Cidade: Alcino Meireles Junior, Antonio Giollito Montechelli – Ferri, Antonio Wuo, Antonius Josefus Maria Van der Wiel, Darcy Fernandes Cruz, Heraldo Moraes, Idalicio Silva, Iris Piazza Fresato, Maria José Martins de Camargo e Susumu Aramaki.

O acervo conta com 50 obras pertencentes à Prefeitura Municipal, reunidas ao longo dos anos. Estão em exposição 161 obras de 128 artistas, selecionadas para o local. Há, ainda, 80 obras na reserva técnica.

As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Mais informações podem ser obtidas no telefone 4798-6900 ou pelo e-mail culturamogi@pmmc.com.br .