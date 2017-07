Condemat anuncia plano de ação para ampliar maternidade da Santa Casa

DESTAQUE

Em uma reunião realizada nesta quarta-feira (19), técnicos da Secretaria de Estado da Saúde admitiram pela primeira vez a deficiência da estrutura regional para o atendimento das gestantes e recém-nascidos nas cidades da Região do Alto Tietê. O problema foi discutido pelos secretários municipais, integrantes da Câmara Técnica de Saúde do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), que busca uma forma de minimizar o déficit de leitos obstétricos e de cuidados ao recém-nascido.

O órgão vai lutar pela ampliação da Santa Casa de Mogi das Cruzes, numa proposta que será protocolada no Governo do Estado na próxima semana.

Levando-se em conta a população total, o déficit na Região é de 292 leitos obstétricos nas redes pública e privada. Na opinião do Estado, porém, o que prevalece na conta é só a população dependente SUS, com se esse cliente não utilizasse também o sistema público. Sob esse argumento, o déficit do Alto Tietê é de 131 leitos, conforme sustenta os representantes do Departamento Regional de Saúde I da Grande São Paulo anteontem.

“Os dois números estão corretos. Mas, para andar, vamos trabalhar neste primeiro momento só com a população SUS dependente. Desde 2015 a Região vem tentando superar portarias e, agora, pela primeira vez, o Estado reconheceu que o Alto Tietê é muito deficitário em leitos de maternidade e abriu tratativas para ações que visam estancar o problema”, ressalta Marcello Cusatis, coordenador da Câmara Técnica de Saúde do Condemat.

A ação imediata defendida pelo Condemat é a ampliação da maternidade da Santa Casa de Mogi das Cruzes, que tem capacidade atual para 38 gestantes, mas tem registrado o dobro do número de pacientes, vindas de todos os municípios da Região. O hospital possui um projeto de expansão, com a criação de mais 17 leitos para gestantes e 10 na UTI Neonatal, onde composta por nove vagas.

O investimento estimado para a ampliação, já reivindicada outras vezes, é de R$ 5 milhões para obras de ampliação e equipamentos, e R$ 450 mil de custeio. Agora, o Condemat buscará os recursos financeiros junto aos governos do Estado e Federal.

“Isso não resolve todo o déficit regional, mas é a solução mais rápida e mais barata para estancar o problema. A Santa Casa responde regionalmente e não dá para conviver com a superlotação todos os dias e, principalmente, com o risco de infecção hospitalar”, frisa Cusatis, ao citar que nesta quinta-feira a maternidade mogiana tinha 59 pacientes, sendo a sua capacidade para apenas 38.

O projeto inicial foi apresentado pelo coordenador da Câmara Técnica, Teo Cusatis, pela secretária-adjunta de Saúde de Mogi das Cruzes, Rosângela Cunha e pelo provedor da Santa Casa de Mogi, Austelino Mattos, ontem.









Outras frentes

Outras ações também serão discutidas pelo Condemat, como a contratação de médicos para o Hospital de Ferraz de Vasconcelos, a reabertura da maternidade do Stela Maris de Guarulhos e, principalmente, a construção de uma nova maternidade no Alto Tietê.

“Esse trabalho feito pelo Condemat permitiu que Estado realmente reconhecesse que há o déficit e nos deu condições de apresentar nossas propostas para ajudar a solucionar o problema da Região”, destaca o provedor da Santa Casa.

Do déficit de 131 leitos obstétricos existente no Alto Tietê para dependentes SUS, 46 são para atendimento de gestantes de alto risco. As cidades onde mais existem deficiências de estrutura são Guarulhos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes (veja tabela abaixo).

O número de dependentes SUS na Região corresponde a 70% da população e tem aumentado em razão da crise econômica e do desemprego. No caso das gestantes, torna-se ainda mais significativo em razão do fechamento de maternidades privadas. “Estaremos também chamando a ANS (Agência Nacional de Saúde) para que seja cobrado da iniciativa privada também a ampliação da rede de atendimento à gestante. O nosso déficit total é de 292 leitos e essa deficiência tem contribuído muito para elevar os indicadores de mortalidade materno-infantil da Região”, conclui o coordenador da Câmara Técnica do Condemat.