Concurso da CPTM oferece 118 vagas para áreas de manutenção e operação

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vai realizar um concurso para a contratação de contratação de 118 empregados para áreas de Manutenção e Operação da CPTM. Há vagas para pessoas com nível de escolaridade fundamental, médio e técnico. O edital da seleção já está disponível no site (http://www.cptm.sp.gov.br/a-companhia/concursos/Pages/Edital-abertura.aspx). As inscrições poderão ser feitas até o próximo dia 18 de agosto. O salário inicial varia de R$ 1.802,90 a R$ 4.037,71.

O edital do concurso prevê oito vagas mais cadastro de reserva. Porém, a CPTM contratará os 118 empregados aprovados distribuídos nas seguintes funções Agente de Conservação (5), Agente de manutenção civil (4), Agente de manutenção metalúrgico (3), Agente de serviços de operação (89), Oficial de manutenção elétrica (eletricista) (9), Oficial de manutenção mecânica (mecânico) (7), Técnico de Manutenção, Projetos e Obras (modalidade: edificações ou construção civil) (1)

Os candidatos aprovados deverão ter disponibilidade para trabalhar em qualquer local e nos postos para os quais forem designados, que pertencem ao Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo. A CPTM atende 22 municípios, incluindo a capital paulista, e, a partir da entrega da Linha 13-Jade, prevista para 2018, atenderá Guarulhos.

A RBO Concursos será a organizadora do certame, que compreenderá provas objetivas, testes práticos, aptidão física e/ou avaliação psicológica. No caso das provas prática, física e psicológica já está delimitado que serão chamados cinco candidatos por vaga.