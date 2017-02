Concessão do Terminal Rodoviário de Mogi vence em março

QUADRO DESTAQUE

Termina no próximo dia 12 de março o contrato de 30 anos da Socicam para administrar o Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, no Mogilar, em Mogi das Cruzes. A Prefeitura já prepara nova licitação, com uma lista de melhorias que deverão ser implantadas pela nova gestão – a própria empresa já demonstrou interesse em participar da concorrência.

O próximo gestor vai administrar o terminal com a missão de fazer alguns ajustes para melhorar o atendimento ao usuário – o principal, segundo passageiros ouvidos pela reportagem de O Diário – é lidar com a falta de estacionamento para embarque e desembarque de pessoas.

A dona de casa Valquíria Romano de Paiva Marques, de 51 anos, usa a rodoviária sempre que viaja para visitar parentes no município de Santos Dumont, em Minas Gerais, distante cerca de 500 quilômetros de Mogi, e destaca que o terminal melhorou bastante na última década. “Antes era horrível. A gente precisava passar por umas catracas para ir ao banheiro, que era sujo. Agora está bem melhor”, relata. Recentemente, o sanitário ganhou rampas de acesso e ficou livre para o usuário.

Para Valquíria, o dia a dia do terminal é “bastante tranquilo”, com funcionários bem treinados, educados e atenciosos, além de ônibus saindo no horário combinado. Entretanto, o espaço fica apertado às vésperas de feriados prolongados. “Falta banco para todo mundo. Eu já tive que esperar o ônibus em pé durante um tempão”, critica.

Para a monitora de transporte escolar, Maria Helena do Nascimento, de 56 anos, a principal deficiência do terminal rodoviário é a falta de espaços para embarque e desembarque de passageiros. “Se um parente me traz até aqui ou vem me buscar, não tem onde parar o carro. Tem que parar irregular, se arriscando a levar uma multa”, ressalta. Uma ampliação geral também seria bem-vinda. “A rodoviária é boa, mas muito pequena para Mogi das Cruzes. Ela tem cara de rodoviária de cidadezinha do interior”, finaliza.

A funcionária pública Maria de Fátima Pereira Souza, de 62 anos, também reclama da falta de estacionamento no terminal, para embarque e desembarque de passageiros que chegam de carona. No entanto, ela elogia o serviço prestado. “Quando vou para São Paulo visitar meu filho, sempre pego ônibus aqui. O atendimento é ótimo e a viagem muito confortável”, diz.

Ela também utiliza o terminal para pegar o ônibus intermunicipal que a leva diariamente até Guararema, onde trabalha, e destaca que os usuários dessas linhas também merecem atenção. “As baias são estreias e as coberturas insuficientes. A gente está sempre exposta a sol e chuva, enquanto espera o ônibus”, relata.

Em nota, a Prefeitura informa que o contrato atual com a Socicam vencerá no próximo dia 12 de março. A empresa passou a administrar o Terminal Rodoviário em 1987, em concessão por 15 anos, prorrogada por mais 15.









Ainda de acordo com a Prefeitura, a preparação do processo licitatório está em andamento. Atualmente, o documento se encontra na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, já que a Administração Municipal pretende que seja feita uma readequação de espaços – com lanchonetes, revistaria e caixas eletrônicos [que já existem] – para a melhoria do atendimento à população. A Prefeitura não forneceu detalhes sobre como ficará a nova estrutura.

A previsão é de que o edital seja publicado ainda neste mês. O lance mínimo será de 4,9% sobre o faturamento – que durante o ano de 2016 foi equivalente a R$ 6 mil mensais. A empresa vencedora da licitação será aquela que apresentar a melhor oferta. No edital, já estão previstas melhorias na otimização das plataformas, estrutura do terminal e banheiros, além da realocação dos espaços.

A Socicam, empresa administradora do terminal, diz que vai participar do novo processo de licitação “para dar continuidade ao trabalho que vem desenvolvendo desde 1987”. Porém, afirma, em nota, que a decisão final só poderá ser informada após a divulgação pública das condições do processo licitatório. A Socicam foi questionada sobre a estrutura da rodoviária, fluxo de passageiros e melhorias projetadas, mas disse apenas que essas informações – por causa da abertura da licitação – devem ser fornecidas apenas pela Prefeitura.

Administração Municipal

A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo trabalha no novo projeto de licitação para contratação da empresa que ficará responsável pela gestão do Terminal Rodoviário Geraldo Scavone. Isso significa que mudanças estruturais deverão ocorrer. Arquitetos ouvidos por O Diário dão sugestões sobre o que poderia ser feito para melhorar o atendimento ao usuário em uma das principais portas de entrada e saída da Cidade.

O arquiteto Paulo Pinhal, presidente do Colégio de Arquitetos, diz que o terminal possui uma grande área para ser trabalhada em uma nova rodoviária, prevendo atividades de entretenimento e comerciais para recepcionar os visitantes com qualidade.

Para ele, o Terminal, hoje localizado em uma “região valorizada e privilegiada”, ainda preserva características de rodoviárias do interior, quer seja pelas coberturas dos ônibus municipais e intermunicipais “ou pela falta de um serviço adequado ao usuário”.

A arquiteta Ana Maria Sandim destaca que a rodoviária tem localização privilegiada, mas diz que a estrutura é insuficiente. “Faltam pontos para parada dos ônibus, porque existem poucas baias de embarque e desembarque”, avalia.

Sandim diz que é imprescindível a instalação de uma fossa séptica, já que todo o esgoto produzido pela rodoviária, segundo a arquiteta, é lançado in natura no Córrego Lavapés, por meio de uma tubulação que sai dos banheiros e vai direto para o curso d’água, que poucos metros depois deságua no Rio Tietê, na altura do Nova Mogilar.

O arquiteto José João Mossri acompanhou o processo de construção da rodoviária, na segunda metade da década de 1980 e lembra que há 30 anos a Cidade já vislumbrava a possibilidade de ampliar o terminal. “Mogi merece algo melhor. Aquilo ficou muito acanhado para uma cidade com 450 mil habitantes”, opina.





Ele ressalta que seria difícil melhorar a estrutura atual do terminal. “Eu partiria para outro local, porque não há muito espaço para ampliar ali, a não ser que se colocasse tudo no chão e construísse um prédio mais moderno, com dois ou três pavimentos e acessibilidade”, finaliza.

História

O Terminal Rodoviário de Mogi das Cruzes foi inaugurado no dia 9 de abril de 1987, há 30 anos, com a promessa de ampliação pelo então prefeito Antônio Carlos Machado Teixeira. As obras nunca aconteceram. Na época, a Socicam, empresa responsável pela operação, disse que a unidade foi projetada para receber até 30 mil passageiros por dia e que só seria ampliada quando o número de usuários atingisse a capacidade máxima. Recebeu 4 mil no primeiro dia de operação, curiosamente o mesmo volume de passageiros que passam pelo terminal atualmente.

A Rodoviária foi edificada em um terreno de 19.450 metros quadrados (m²), com 1.042 m³ de construção, em oito meses de obras. A Socicam, empresa responsável pelo terminal desde sua inauguração, também administra outras 37 rodoviárias, em oito estados brasileiros, além de um terminal no Chile. Entre as rodoviárias administradas pela empresa está a do Tietê, uma das maiores do País, com circulação média de 90 mil usuários por dia.