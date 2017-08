Concessão do Terminal Rodoviário de Mogi ainda aguarda processo licitatório

DESTAQUE

LARISSA RODRIGUES

Inaugurado em abril de 1987, o Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, no Mogilar foi, desde então, administrado pela Socicam. Em março, entretanto, o contrato – que inicialmente era de 15 anos e foi renovado posteriormente pelo mesmo período – terminou. A espera agora é pelo lançamento da nova concorrência que, segundo a Prefeitura, está em fase final de elaboração da documentação que irá embasar o processo licitatório. Enquanto isso não acontece, o local vem sido gerido pela própria Administração Municipal. Com a mudança no gerenciamento, a principal reclamação fica por conta dos banheiros que, apesar de limpos, carecem de manutenção.

Valdir de Almeida Junior é coordenador dos taxistas que têm ponto na rodoviária. Ele relata que com materiais comprados por um comerciante do terminal chegou a fazer o reparo da descarga dos banheiros do local. “Para falar a verdade, mesmo com a Socicam já sofríamos com a falta de manutenção. Agora estamos sem porta em um dos banheiros, os mictórios estão interditados e torneiras das pias também foram retiradas. Não vemos nenhum cuidado”, disse.

A limpeza dos sanitários, porém, está em dia. Mas outras coisas ainda são requeridas por quem está por lá diariamente. Inês Yamasaki trabalha em uma banca de jornal no Terminal e diz que sente falta de sabonete nos banheiros e que alguma medida deveria ser adotada para facilitar a vida dos passageiros que geralmente estão com bolsas e malas. “Eles vão ao banheiro e precisam deixar as coisas no chão, poderiam colocar alguns ganchinhos no banheiro”, exclamou. Hoje, a rodoviária recebe cerca de duas mil pessoas por dia, número que chega a 15 mil em feriados prolongados.

A Secretaria Municipal de Transportes informou que há um mês foram apontados problemas nos banheiros do Terminal Rodoviário, mas que providenciou os serviços de manutenção. No entanto, há alguns dias, novamente foram detectadas falhas e a Administração Municipal diz que está cuidando dos reparos e que, inclusive, foram realizados desentupimento e substituição de válvulas. Já as torneiras estão sendo adquiridas para substituição.

Para o vereador Caio Cunha (PV) são necessárias obras de modernização do espaço. “Durante todos esses anos que a Socicam administrou o Terminal, nenhuma obra significativa de melhoria foi realizada ali. Isso não pode continuar assim. O número de bancos, por exemplo, é insuficiente”, falou. A Prefeitura afirmou que dentro da licitação estão previstas melhorias nos serviços oferecidos à população.

Segurança

Desde que o gerenciamento ficou por conta da Administração Municipal, o estacionamento existente no local passou a ser gratuito. O problema é que o local agora não conta com monitoramento e, por isso, deixou de ser seguro. “Antes as pessoas podiam viajar, deixar os carros lá e pegar só quando voltassem. Agora, é a mesma coisa que deixar o veículo na rua. É necessário que ali haja um controle”, disse o vereador.

Os taxistas relatam também que a presença de moradores de rua é constante no Terminal. Eles dizem que estas pessoas incomodam os passageiros, muitas vezes pedindo dinheiro e também dormem no espaço.

A Prefeitura afirmou que a segurança do local é realizada pela Guarda Municipal, por meio de rondas. Além disso, diz que a Polícia Militar, a pedido da Secretaria Municipal de Transportes, já está intensificando o patrulhamento na região do Terminal Geraldo Scavone, principalmente no período noturno. Quanto à presença de moradores de rua, a Secretaria Municipal de Assistência Social realiza diariamente um trabalho de atendimento, convencimento e encaminhamento dos moradores de rua em Mogi. A Pasta prometeu intensificar a ação no local.