Concerto especial no palco do Vasques

Após apresentação solo com casa cheia, a pianista americana Shelly Moorman-Stahlman volta ao palco do Teatro Vasques, nesta quinta-feira, às 20 horas. Desta vez, estará acompanhada da Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, que se apresenta com a formação completa, num total de 45 músicos.

No repertório, o Concerto nº 3 de Beethoven e a expectativa é grande, já que os integrantes da sinfônica mogiana terão oportunidade de se apresentar ao lado de uma solista internacional, conforme observação feita pelo maestro Lélis Gerson, diretor artístico e coordenador geral do projeto Orquestra Sinfônica.

Stahlman é professora de música na Lebanon Valley College, na cidade de Annville, Pensilvânia, Estados Unidos, onde leciona piano, piano em grupo, órgão e disciplinas relacionadas com músicas nas igrejas. Seus alunos têm recebido prêmios em várias competições.

Neste mês, a artista fará uma temporada de concertos de Beethoven com orquestras e também espetáculo solo ao piano no Brasil. A atração é gratuita.

O Vasques está localizado à Rua Dr. Corrêa, 515, no Largo do Carmo, no Centro. Mais informações pelo telefone 4798-6900.