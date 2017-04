Comunidade faz evento para construir igreja

Cidades

Há poucos meses a Igreja Nossa Senhora da Piedade passou a ser Paróquia e deu início à construção de um novo templo, no Mogi Moderno. Em fase de acabamento, a igreja realiza no próximo domingo, dia 7, um almoço a fim de angariar fundos para terminar a obra. O cardápio é composto pela ‘Bendita Feijoada’, e o valor do convite é de R$ 35,00. Além da cumbuca de feijão, que segue também com os acompanhamentos (farofa, arroz, couve, entre outros). O evento será realizado no Clube de Campo, das 12 às 15 horas, e terá como atração a Orquestra Arquejo e o show da cantora Marília Melo. Crianças de até sete anos não pagam. No local ainda acontecerá um bingo beneficente, com cartelas a R$ 10. Os prêmios serão R$ 100, R$ 200, R$ 300 e R$ 500, além de uma rodada surpresa. Os ingressos podem ser adquiridos na loja de informática West Cores, no Centro, ou pelos telefones 4796-8702 ou 97523-3743.