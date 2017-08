Comunidade e estudantes promovem a limpeza das guias e calçadas em Braz Cubas

QUADRO DESTAQUE

LARISSA RODRIGUES

“A calçada é uma extensão do lar”, projeto criado ano passado pela Administradora Regional de Braz Cubas, acontece agora pela segunda vez. A ideia é fazer com que os arredores de algumas escolas do Distrito fiquem mais limpos e agradáveis, para conscientizar não só os alunos, mas também os moradores do local. Na ocasião, comunidade e estudantes promovem a limpeza das guias e calçadas, além de melhorias na pavimentação para a circulação de pedestres. A iniciativa deste ano começou ontem, na Escola Estadual Historiador Isaac Grinberg, no Jardim Santa Tereza, e hoje estará na Escola Estadual Frei Thimoteo Van Den Broeck.

Administrador Regional do Distrito, Evanildo Ferreira explica que o objetivo principal é conseguir alcançar o maior número de pessoas possível, para que cada uma faça sua parte. “O lixo que acumula nas guias vai para os boeiros, que entopem e assim se formam as enchentes. Ou também vão para os rios. Então, é uma série de coisas que estamos querendo evitar. Além disso, se as pessoas começam a ver os lugares mais limpos, elas buscam manter aquilo assim”, disse.

Além da Secretaria Municipal de Educação, a ação conta ainda com o apoio das pastas do Verde e Meio Ambiente, de Serviços Urbanos e também dos Transportes. Os alunos se dividem entre determinadas tarefas. Alguns grupos cuidam da revitalização, enquanto outros passam nas casas do Bairro levando a mensagem do projeto, além de questionar os moradores sobre os hábitos de limpeza e de cuidado com o local.

Ontem, o projeto contou com a participação de 50 alunos e um total de 70 pessoas. Na próxima semana, as escolas estaduais Galdino Pinheiro Franco, Professora Helena Urbano Nagib e Cláudio Abrahão farão parte da iniciativa. No dia 28, a E.E. Paulo de Oliveira Mello é a última a receber a ação. “Nós fazemos sempre nas instituições de ensino aqui de Braz Cubas. Começamos o ano passado com quatro escolas participantes e este ano aumentamos para seis. Caso necessário, o projeto pode ainda crescer”, finalizou Ferreira.