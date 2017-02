Comunicação é investimento

Artigos

Alessandro da Mata

Segunda-feira pela manhã. Chego ao hortifrúti para comprar pães e a atendente puxa conversa: “Gente, como as pessoas podem gostar tanto de Coca-Cola? Faz mal!”. Minha resposta é direita: “Comunicação e marketing, querida”.

Ok, nem tudo se resume à comunicação e ao marketing. A Apple se tornou a marca mais valiosa do mundo especialmente por inovar em soluções móbiles. E o Google por oferecer a plataforma de pesquisa mais prática, completa e multidisciplinar do planeta.

Em comum entre essas empresas vencedoras há uma série de pontos. Destaco dois deles, válidos para micro, pequenas, médias e grandes empresas, comércios e prestadores de serviços.

O primeiro é o branding. Trata-se da construção, projeção e gestão das marcas a partir de atributos e atitudes capazes de recall afetivo positivo e engajamento. Aqui, a comunicação e o marketing se dão sobre o prisma da imagem com excelência. Trabalho voltado à reputação (o senso comum) com credibilidade, em mídias off-line e online, de médio a longo prazo.

O segundo aspecto é a diferenciação. A habilidade de apresentar uma marca, um produto ou um serviço sem igual, em razão da qualidade ou de uma boa narrativa. Bem, você pode não ser um novo Thomas Edison ou Mark Zuckerberger. Eu também não sou. Mas posso ajudar-lhe com soluções para projeção e fortalecimento do seu negócio.

Se você dispõe de capital, eu tenha uma dica. Vamos comunicar! Aparecer!

Dizer ao mercado e aos consumidores quem você é, o que tem para mostrar, qual é a razão de existir e como isso pode ser útil. Na crise, há oportunidades incríveis para sobressair ou conter a concorrência. Na falta de recursos, vamos buscar parcerias e fazer permutas. Traçar estratégias de posicionamento e venda junto aos públicos estratégicos.

Entenda: comunicação não é custo, mas sim investimento!









Alessandro da Mata é pós-graduado em Comunicação Organizacional e Relações Públicas pela Cásper Líbero.