Complexo Viário no Centro de Mogi começa a receber linhas de ônibus

DESTAQUE

O Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio já está recebendo 19 linhas de ônibus municipais e intermunicipais que cruzam a linha férrea na região central de Mogi das Cruzes. A alteração dos itinerários foi iniciada há 10 dias e concluída ontem. Os levantamentos realizados pela Secretaria Municipal de Transportes indicam que a alteração significou um ganho de 10 a 15 minutos em cada viagem dos ônibus, que anteriormente utilizavam a passagem de nível da Rua Doutor Deodato Wertheimer.

Estão sendo beneficiadas com a alteração as linhas C601 (Alto do Botujuru), C602 (Botujuru), C691 (Sabaúna via Tronco), C702 (Jardim Maricá via Cabo Diogo Oliver) e C001 (Circular Central). Juntas, estas linhas realizam 216 passagens diárias pelo complexo viário.

Além disso, também passaram a utilizar o complexo viárias as linhas intermunicipais que descem pela Rua Dr. Ricardo Vilela e passam ao outro lado da linha férrea para seguir rumo a cidades como Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e São Paulo.

“Somando todas as linhas municipais e intermunicipais, temos aproximadamente 800 passagens diárias de ônibus que deixam de ser feitas pela Rua Dr. Deodato Wertheimer e passam para o complexo viário. Com isso, teremos um ganho de tempo de viagem para estes passageiros, além de um esperado impacto positivo para a fluidez do trânsito de veículos na região central”, afirmou o secretário municipal de Transportes, Eduardo Rangel.

Ele lembrou ainda que a alteração no itinerário das linhas não trouxe perda nos pontos de parada dos ônibus, que continuam os mesmos feitos anteriormente.

A Secretaria Municipal de Transportes também está preparando uma ampliação na sinalização de trânsito para a região do complexo viário Jornalista Tirreno Da San Biagio. Entre as medidas previstas está a instalação de novas placas, indicando a passagem subterrânea como o melhor caminho para acesso a bairros como o Mogilar, além da Rodovia Mogi-Dutra.

O Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio é formado por dois túneis que realizam a ligação entre os dois lados da linha férrea na região central de Mogi. O primeiro foi entregue em dezembro e já cumpre sua função de permitir o tráfego de veículos entre as ruas Ricardo Vilela e Hamilton da Silva e Costa, com 298 metros de extensão.

Já o segundo, que tem previsão de entrega até o final deste ano, liga a Rua Cabo Diogo Oliver à Avenida Governador Adhemar de Barros, com 426 metros de extensão. Operários e máquinas trabalham nas duas frentes de escavação e a passagem alcançou 68% de seu cronograma, o que corresponde a 81% do total das obras, considerando os dois túneis.