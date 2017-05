Como será o amanhã?

Artigos

Diego Cápua

Quem nunca se pegou tentando prever o futuro? Não, não estamos falando em vidência do tipo que a Mãe Dinah tinha, ou melhor, dizia ter, mas sim daqueles momentos que você para e começa, com base nos fatos atuais, ver a sua situação e de seu País em um futuro próximo. Em 2013, com a possibilidade da “saudadora de mandioca” Dilma voltar a se eleger era quase unânime um posicionamento de que o País iria para um buraco muito profundo, sendo que, por uma infelicidade todos acertaram, da mesma forma que acertou quando foi dito que a situação demoraria a melhorar com a saída dela e hoje já começamos a ver um brilho bem lá no fim do túnel. Agora, será que alguém consegue fazer uma previsão certeira de como estaremos em 2020? Muito difícil.

Difícil porque não é possível se ter uma ideia de quem será o presidente, de forma que as variáveis são muito grandes. Hoje temos Lula e Bolsonaro despontando em ações com cunho de divulgar suas candidaturas. Ciro Gomes e Marina Silva são nomes visíveis mas não conseguimos vê-los com possibilidades grandes de chegarem fortes na disputa, pois uma, além de não dar certeza se sairá a candidata em 2018, faz uma campanha de divulgação mais tímida do que a voz dela a faz parecer, e o outro deixa transparecer que a qualquer momento vai sair, literalmente, “no soco” com alguém.

Por sua vez o ninho tucano está cheio de pré-candidatos, com bicadas para todos os lados e um deles só olhando e falando que não vai entrar na briga. Quem apostaria quem vai ser o presidente em 2020? Eu não apostaria nem quem vai ser candidato, pois, do nada, a maioria dos aspirantes a candidatura pode ser surpreendida pela Polícia Federal colocando algemas neles. Talvez nunca um cenário tão confuso e volátil cercou nosso mundo político como o que temos agora. Por isso, se alguém nos perguntar quem será o 2020 ou quem será nosso próximo presidente, seremos obrigados a recorrer aos versos do compositor João Sérgio: “Como será amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será Como Deus quiser…”.

Diego Cápua é advogado