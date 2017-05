Como economizar em publicidade

Artigos

Há algumas semanas, o maior anunciante do mundo, a Procter&Gamble (US$ 10,4 bilhões no exercício de 2015/16) anunciou que faria significativos cortes em sua verba publicitária, mais do que já vinha fazendo desde o ano anterior e com previsão de chegar a US$ 2 bilhões neste período. Alguns dias depois, foi a vez do segundo nesse ranking dos mega-clientes, a Unilever (US$ 8,9 bi), anunciar corte entre US$ 1 e US$ 2 bi.

Em ambos os casos, os anúncios foram feitos por seus CFOs, de olho no mercado acionário e para combater duas notícias ruins: o baixo crescimento de vendas e os parcos resultados na aposta na ampliação do emprego de novas plataformas de comunicação, para além das tradicionais, como a publicidade, e o grande crescimento do uso das mídias digitais.

Os dois líderes financeiros mencionaram o excesso de agências envolvidas; o espectro inadequado ou exagerado de plataformas e mídias utilizadas; e o emprego de mídias pouco confiáveis que não entregaram o que prometeram ou deram um sub-retorno. Analisando a fundo suas declarações, fica evidente que em publicidade o barato pode sair caro.

A publicidade tem uma matemática particular, na qual não vale o que ela custa, mas o que ela entrega. Essa é uma realidade centenária, que mostra que descontos exagerados dos veículos e agências, tabelas superestimadas ou problemas na “entrega” (derivados de pequena audiência/circulação ou de informações não confiáveis) levam inexoravelmente a baixos retornos. E aí a publicidade sai cara.

Agências que sempre cobram menos que a concorrência, ou não sabem fazer conta ou não pretendem entregar o que vendem. Por essa razão, no caso brasileiro é preciso desconfiar se uma agência cobrar fora do padrão da legislação ou da autoregulação do CENP.

Da mesma forma, o veículo que faz qualquer negócio é porque está oferecendo um negócio ruim para o anunciante.

A grande verdade é que em publicidade o realmente barato é o que traz mais resultados, independente do valor do investimento inicial. Porque, em 99,9% dos casos, o maior retorno deriva de mensagens com maior qualidade veiculadas em mídias e veículos mais eficazes.

Rafael Sampaio é consultor em propaganda e marketing