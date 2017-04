Comissão de vereadores define estratégias para tratar o lixo de Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O que fazer com o lixo produzido na Cidade? Qual a melhor a destinação? E a tecnologia mais adequada para Mogi das Cruzes? Para encontrar respostas a essas antigas questões, motivo de vários estudos elaborados por ambientalistas e políticos do Município, a nova Comissão Especial de Vereadores (CEV), que está sendo criada pela Câmara Municipal, começa a definir sua estratégia de ação e a agendar visitas às cidades que já conseguiram resolver o problema do lixo. O grupo também pretende envolver técnicos, gestores públicos e a sociedade civil no processo.

O assunto foi discutido na sessão de ontem pelos vereadores, que já definiram alguns dos membros da nova CEV. Ficou decidido que os trabalhos serão dirigidos pelo vereador Antônio Lino (PSD), em conjunto com Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho (PSB), o Chico Bezerra, e Mauro Araújo (PMDB). Mais três vereadores de outros partidos também vão participar do processo, mas os nomes ainda não foram definidos.

Segundo Lino, o trabalho da nova CEV vai começar com visitas a outros municípios como Paulínia, Santos e Indaiatuba, “entre outras que encontraram solução para a destinação dos seus resíduos, diferente de Mogi, que precisa transportar o lixo ao aterro de Jambeiro, a um custo alto para os cofres públicos”. A Prefeitura informa que estes gastos são de cerca de R$ 2,5 milhões mensais, mas os dados divulgados pelo vereador são de que o custo gerado pelo lixo chega a R$ 3,6 milhões por mês, sendo R$ 600 mil destinados apenas ao transporte.

O deputado estadual Luiz Carlos Gondim (SD), que há alguns anos montou a Frente Parlamentar contra a instalação de um lixão que a empreiteira Queiroz Galvão queria instalar em Mogi, foi procurado por Lino e confirma seu interesse em participar desse novo trabalho. Ele conta que pretende acompanhar as visitas dos vereadores e apresentar diversos tipos de tecnologias, mas acredita que o “melhor para Mogi é encontrar um sistema adequado, respeitando as características da Cidade, que possa resolver o problema sem impactar o meio ambiente”.

O vice-prefeito de Mogi, Juliano Abe (PSD), também deve ser procurado pela CEV para discutir alguns dos pontos abordados no estudo que fez sobre a destinação do lixo na época em que era vereador na Cidade. Questionado sobre essa questão, ele demonstrou interesse em participar do processo e acredita que, nessa época de crise, “a Prefeitura terá interesse em buscar uma alternativa que possa reduzir o custeio com o transporte do lixo para Jambeiro”.

O ambientalista José Arraes, também convidado para o debate, é outro que demonstra interesse nesse processo. “A Cidade não pode mais ter gasto com o lixo, que deveria sim dar lucro e se transformar, por exemplo, em energia elétrica. Precisamos resolver essa questão e usar melhor o dinheiro público com investimentos em melhorias para a população”, alega.

Da mesma forma, o advogado Laerte Silva, ex-integrante do movimento contrário ao lixão da Queiróz Galvão, acredita que “o melhor seria que o Município retomasse a discussão com a sociedade civil para resolver o problema de forma independente”. Ele sugere, por exemplo, que o projeto seja desenvolvido por meio de Parceria Público Privada (PPP).

Cuidados com a Serra

O presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Urbanismo, Otto Rezende (PSD), defendeu na sessão de ontem a criação de um grupo na Guarda Municipal de Mogi especializado em meio ambiente para auxiliar na fiscalização a agressões contra a Serra do Itapeti e o Pico do Urubu. O objetivo é auxiliar a Polícia Militar Ambiental na tarefa de monitorar desmatamentos, queimadas, construções irregulares, entre outras infrações contra as áreas verdes mogianas.









“Estamos começando a trabalhar na ideia de especializar os guardas municipais para ajudarem na preservação da Serra do Itapeti e do Pico do Urubu. A intenção é que haja monitoramento permanente e diário. Não podemos permitir que ocorram novas construções e que só depois de seis meses as providências sejam tomadas. Uma árvore demora 10 a 15 anos para crescer. O custo é baixo e podem ser oferecidos cursos de especialização para nossos guardas. O Parque Municipal é fechado e protegido, mas há outras áreas que estão completamente vulneráveis”, disse.

O parlamentar marcará reunião com o prefeito Marcus Melo (PSDB) e os secretários municipais Daniel Teixeira de Lima (Verde e Meio Ambiente) e Paulo Roberto Madureira Sales (Segurança), a fim de pôr a ideia em prática.

Parlamento quer atrair jovens à política

O Parlamento Estudantil abre novo espaço para discussão sobre a necessidade de estimular a participação de jovens alunos na política, despertando neles valores de cidadania e o interesse em debater e buscar solução para questões relacionadas à sua escola, bairro e a cidade onde vivem. Essa é a opinião de vereadores e educadoras do Município, manifestada durante o lançamento da nona edição do programa, ontem à tarde, na Câmara Municipal.

A apresentação do Parlamento Estudantil 2017 foi feita no plenário da Câmara pelo presidente da Casa, Carlos Evaristo (PSD), com a presença da dirigente regional de Ensino de Mogi, Rosania Morales Morroni; da secretária municipal de Educação, Juliana Guedes; da diretora do Cempre Benedito Ferreira Lopes (antigo Caic), Mariane Prestes da Silva Pena; da mediadora Eliana de Almeida Faria, da Escola Estadual Francisco Ferreira Lopes; além de Eliza Novais da Silva, coordenadora pedagógica da Escola Estadual Washington Luís.

“Nos últimos anos, a Câmara, em conjunto com as escolas públicas e particulares vêm proporcionando a chance de os alunos discutirem temas importantes da Cidade, estimulando a participação deles na vida pública de Mogi”, destacou o presidente.

Da mesma forma, a dirigente Rosania alega que o programa contribui para que os alunos, principalmente os do ensino público, “possam ter vez e voz”. Na opinião dela, os jovens têm conteúdo e muito a acrescentar à Cidade quando são oferecidas oportunidades. “Os jovens vão mudar a cara da nossa sociedade. Quatro pilares permeiam a educação: aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e a viver. Para tanto é preciso projetos como este”, reforça.

A secretaria Juliana, por sua vez, afirma que o Parlamento Estudantil tem sido uma forma eficaz de se estimular a discussão de temas públicos. “A importância do programa é enorme, porque é o melhor caminho para estimular as discussões políticas. Nas escolas municipais, o projeto tem despertado amor e respeito pela Cidade”, disse.

Poderão se inscrever alunos do Ensino Fundamental do 6º ao 9º anos (categoria Infantojuvenil) e do Ensino Médio do 1º ao 3º ano (categoria Jovem), sendo que os projetos de lei serão aceitos até o próximo dia 26 de maio. Haverá a escolha de 46 estudantes, 23 na modalidade Infantojuvenil e outros 23 na Jovem, com divulgação dos nomes no dia 31 de maio. O evento acontecerá entre 5 e 8 de junho. O manual com explicações sobre os textos está no site www.cmmc.sp.gov.br .