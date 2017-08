Comissão da Câmara vai buscar alternativas para o trânsito no Centro de Mogi

QUADRO DESTAQUE

A Comissão Permanente de Transportes da Câmara de Mogi das Cruzes formará um grupo para debater e apontar soluções visando melhorar a fluidez do tráfego na região central. A iniciativa atende ao pedido de comerciantes que compareceram às audiências públicas promovidas entre 25 e 29 de agosto, para discussão do Plano de Mobilidade Urbana.

“O Plano traz diretrizes que nortearão as políticas públicas de trânsito e transportes nos próximos 10 anos. O projeto não se concentra especificamente nas questões pontuais. Por isso consideramos que as três audiências públicas realizadas são suficientes para elaboração do nosso parecer e a expectativa é de que o projeto possa ser votado em breve. Mas diante do tema da área central ter sido a principal abordagem, faremos um grupo temático que vai buscar soluções na melhoria do trânsito e da mobilidade no Centro”, destaca Claudio Miyake, presidente da Comissão.

Os comerciantes manifestaram ampla preocupação com possíveis alterações de trânsito, transportes e mobilidade na região do Centro. Eles alertam que, caso sejam implantadas as políticas públicas de priorização de pedestres e bicicletas, devem ser acompanhadas de soluções que também garantam o acesso dos motoristas ao local. Eles temem que, do contrário, tais medidas sejam prejudiciais ao faturamento dos estabelecimentos, o que pode acarretar consequências para a geração de empregos e a economia do Município.

Miyake e os demais membros da Comissão, Diego Martins, o Diegão, e Mauro Margarido, o Maurinho do Despachante, contam com o apoio dos secretários municipais de Transportes, Eduardo Rangel, e de Planejamento, Claudio Faria, que estiveram nas três audiências promovidas pela Comissão e se prontificaram a comparecer também às futuras reuniões. O grupo, cuja formação oficial deve ocorrer nos próximos dias, vai analisar problemáticas específicas apresentadas pelos comerciantes.

Entre as principais preocupações estão a redução de vagas de estacionamento e proibição de trânsito em ruas tradicionalmente comerciais. Os comerciantes solicitam que sejam criadas alternativas, como bolsões de estacionamento, para que os motoristas se sintam incentivados a visitar o Centro. Outras questões, como necessidade de áreas de carga e descarga, também foram citadas. Segundo os relatos, medidas de alteração no trânsito podem influenciar diretamente na saúde financeira dos negócios.

“A maior parte dos apontamentos são específicos para algumas áreas ou ruas. Isso precisa ser discutido pontualmente junto à Prefeitura e essa será a missão do grupo temático, cujos membros devem ser anunciados nos próximos dias”, informou Miyake.

A preocupação com a priorização de trânsito de pedestres e bicicletas na região central foi manifestada também por várias pessoas que participaram das audiências. Ambientalistas e ciclistas defendem que o trânsito de veículos deve ser reduzido no Centro. “Essa é uma tendência nas grandes cidades, em todo o mundo. O Plano de Mobilidade prevê investimentos futuros para o Centro e precisamos encontrar soluções que atendam, na medida do possível, a todos os segmentos da sociedade”, destaca Miyake.