Comissão da Câmara vai a Brasília cobrar repasse prometido ao Esporte

Cidades

SILVIA CHIMELLO

A Câmara de Mogi vai nomear uma comissão de vereadores com a missão de ir ao Ministério dos Esportes, em Brasília, a fim de cobrar recursos prometidos para o Projeto de Esportes e Lazer da Cidade (PELC). O Governo Federal deixou de repassar os valores prometidos para desenvolver o programa, que atende 4 mil moradores de mais de 10 regiões do Município.

A sugestão foi feita por um grupo de vereadores ontem, após explanações feitas pelo secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães, que foi à sessão de ontem para falar sobre o assunto e esclarecer os comentários que circulam na Cidade sobre a possível suspensão do programa no Município.

O secretário explicou que o acordo feito com o Governo Federal para iniciar o projeto em 2015 previa o repasse de R$ 1,8 milhão por parte do Ministério dos Esportes, com contrapartida de R$ 200 mil da Prefeitura para realização do programa durante 20 meses.

Mas, até o momento, o Município só recebeu R$ 1 milhão e ainda faltam seis meses para o término do prazo do projeto, segundo Nilo, que tranquilizou os vereadores e o público ao garantir que “mesmo sem os repasses do Governo Federal, Mogi vai assumir o pagamento” dos coordenadores, professores e estagiários envolvidos em manter os programas.

Segundo ele, além dos R$ 200 mil de contrapartida, no mês passado, a Prefeitura já teve que arcar com mais R$ 60 mil para completar os valores e, mesmo assim, deverá bancar os gastos de R$ 100 mil no próximo mês.

Mas para evitar essa sobrecarga aos cofres públicos, o secretário que chegou a cogitar a possibilidade de a Prefeitura “municipalizar” o programa no futuro, destacou a importância da atuação dos vereadores para ajudar o processo e se comprometeu a se unir ao grupo de parlamentares nessa viagem a Brasília.

O projeto proporciona atividades físicas, culturais e de lazer para todas as faixas etárias e às pessoas com deficiência, estimulando a convivência social, a formação de gestores e lideranças comunitárias e favorecendo a pesquisa e a socialização do conhecimento. Mogi conta com 10 núcleos e sete subnúcleos em diversas regiões da Cidade. Cada unidade tem capacidade para atender até 400 pessoas, totalizando 4 mil participantes, que recebem aulas de iniciação esportiva, artes marciais, instrumentos musicais, hip hop, pintura e grafite, entre outras. São 10 professores, que coordenam os núcleos, um coordenador pedagógico e 60 estagiários envolvidos.