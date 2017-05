Comissão da Câmara debate regularização do Uber em Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A criação da Comissão Especial de Vereadores (CEV) para discutir a regulamentação do uso do Uber e de outros modelos de aplicativos de transporte individual de passageiros na Cidade foi aprovada nesta quarta-feira (10) pela Câmara Municipal de Mogi. Dois outros projetos que tratam de transparência também foram deliberados nesta quarta-feira.

Os debates sobre esse assunto já foram iniciados na Casa, mas os próximos passos, segundo o autor da proposta, vereador Caio Cunha (PV), é convidar profissionais e técnicos para discutir a viabilidade dos serviços de deslocamentos em automóveis, fomentar ações que possam disciplinar o uso do sistema, além das questões jurídicas. “É preciso discutir o assunto, porque já existe uma nova realidade, uma nova profissão e uma nova demanda da população de Mogi”, defende Caio.

Ontem, a mesa diretiva da Casa também deliberou e encaminhou para análise das comissões permanentes do Legislativo outro projeto de Caio Cunha que propõe o desenvolvimento de tecnologia para armazenar e tornar público os dados sobre o transporte e a mobilidade urbana, por meio de ferramentas que possam orientar os motoristas e ajudar a solucionar o trânsito local.

Foi deliberado ainda o projeto de lei do vereador Rodrigo Valverde (PT), assinado também por Caio, que trata da distribuição de vagas nas creches de Mogi. A proposta é para que as escolas de educação infantil divulguem publicamente a relação da lista de espera, com os nomes dos alunos, datas de matrículas, entre outras informações que possam dar “mais transparência” ao processo.