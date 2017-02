Comgás pretende ampliar a rede no Alto Tietê

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), distribuidora de gás natural canalizado do Alto Tietê, pretende ampliar em 20% a sua rede de abastecimento em Mogi das Cruzes neste ano. Esta é a meta de crescimento anual da empresa, que vem se consolidando cada vez mais na Região onde atua há mais de 10 anos. O forte do consumo continua sendo a indústria, mas há aumento na procura por estabelecimentos comerciais, condomínios e residências que também podem utilizar o produto como substituto da energia elétrica.

O gerente regional da Comgás, Tiago Cabral, informa que o plano de investimentos da Companhia para este ano será comunicado em meados de fevereiro, na divulgação de resultados do quarto trimestre de 2016 e do balanço anual. De qualquer forma, ele confirma que a meta é ampliar a atuação, especialmente em Mogi das Cruzes, município mais representativo, com 66% do total de clientes na Região.

De acordo com Cabral, em mais de uma década no Alto Tietê, a Comgás já possui uma rede de abastecimento consolidada em sua área de atuação, que abrange os municípios de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi, Poá e Suzano. A companhia tem mais de 700 quilômetros de rede na Região, sendo mais de 400 quilômetros em Mogi e 200 quilômetros em Suzano.

A empresa, segundo ele, espera ampliar atuação especialmente nos segmentos de prédios habitacionais e no comércio, setores com potencial de crescimento. O número total de clientes na Região é superior a 38,5 mil. Ele disse que somente em 2016 foram adicionadas quase 6,7 mil ligações, sendo mais de 70% em Suzano e aproximadamente 20% em Mogi.

No total, em todos os segmentos, a Comgás possui cerca de 25,5 mil clientes em Mogi das Cruzes, quase 12 mil em Suzano e mais de 1,1 mil em Ferraz de Vasconcelos. No ramo comercial, a distribuidora já ultrapassou a marca de 300 clientes no Alto Tietê, a maioria em Mogi e em Suzano. Foi o segmento que mais cresceu no ano passado em número de clientes, acima de 20%.

Apesar de a tendência de crescimento estar voltada para residências e comércio, o forte continua sendo a indústria, que utiliza 90% do volume distribuído no Alto Tietê. O número de ligações nessa área é menor, mas ela representa a maior consumidora em quantidade, com cerca de 2/3 do volume total do gás abastecido. A Comgás fornece gás natural para mais de 100 indústrias na Região. Somadas, Mogi e Suzano têm mais de 40 fábricas abastecidas desta forma. O diretor explica que os segmentos que mais a utilizam são os de cerâmica, papel, vidros e outros de peso maior.

Os trabalhos da Comgás para instalação de novas redes são realizados em parceria com as prefeituras. A empresa faz o planejamento e estudo de expansão e avalia se o plano é compatível com o crescimento, baseado no plano diretor da Cidade, consideradas as áreas em potencial. Todas as obras passam por análise e aprovação e licença para realizar os serviços. “Existe um acompanhamento e estudo para ver para onde a Cidade caminha, onde terá novos parques residenciais. Mas, antes de tudo, é feito um estudo técnicos para analisar a viabilidade de instalação”, explica.

De acordo com o diretor, existe também uma grande preocupação da empresa com a manutenção e troca da tubulação, que são renovadas constantemente para que se mantenha nova e segura. A rede é 100% georreferenciada, com tubos de polietileno de alta densidade – adotados pela maior parte das distribuidoras de gás no mundo -, sistema utilizado desde 1999 no processo de expansão e renovação. Desde 2003, a companhia mantém, em parceria com outras concessionárias de serviços públicos, o Plano de Prevenção de Danos (PPD), cujo objetivo é promover uma cultura conjunta para evitar danos.









Historicamente, o diretor calcula que a Comgás tem adicionado cerca de mil quilômetros em sua rede de distribuição na área de concessão da Companhia, presente em 87 municípios na Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Baixada Santista e na Região de Campinas. A Comgás encerrou o terceiro trimestre de 2016 com 1.665.798 clientes no total.

Empresa revela vantagem com gás natural

Neste ano, a pretensão da Comgás, de acordo com o diretor Tiago Cabral, é divulgar cada vez mais os benefícios do produto, estimulando a adoção do energético em localidades que já dispõem de rede. O principal ponto é a eficiência e competitividade, economia em comparação com outros produtos e o crescimento do uso do gás como energia.

O diretor observa que o gás natural tem uma chama azul, forte e constante, além de queima limpa. Por ser canalizado, o gás natural, diferentemente do que acontece com botijões, não tem perda residual, e o consumidor paga apenas o que consumir. “E no chuveiro, proporciona um banho muito mais confortável”, completa.

A Comgás também transforma gás em energia. Nos últimos tempos, a empresa trabalha para oferecer novas opções aos consumidores do segmento de alto padrão, como a climatização de ambientes, secadora de roupas, sistema de aquecimento em sauna, aquecimento da água da piscina, forno para churrasqueira, lareira, piso aquecido e geradores de energia de emergência – alternativa também procurada para prédios que precisam garantir o funcionamento dos elevadores, da iluminação em áreas comuns e dos sistemas de segurança (portões automáticos, câmeras de monitoramento, etc).

No segmento comercial, o gás natural também é uma alternativa pela sua “versatilidade”. Restaurantes e panificadoras podem recorrer a um grande número de equipamentos. Além de fornos, fogões e chapas, há fritadeiras à gás natural e até mesmo fornos para pizza. Existem ainda opções como aquecimento de água, sistemas de climatização e geração de energia elétrica, entre outras.

A eficiência do produto é atestada por profissionais da área de segurança. O bombeiro civil Miguel Bombeiro é um dos que recomenda o uso de gás natural canalizado por considerar o produto “mais seguro” que o GLP. “Pelo fato de ser canalizado, o sistema elimina a necessidade de estocar cilindros e botijões. Não existe o perigo do armazenamento do gás na casa, isso evita os riscos com o botijão”, enfatiza, observando que a legislação, inclusive, proíbe o armazenamento do produto na parte interior de casas, apartamentos e estabelecimentos em geral.

Além de retirar o GLP, o botijão que ocupa espaço na residência, o consumidor não tem problema e nem preocupação em trocá-lo porque ele vem diretamente da rede. O preço é cobrado mensalmente.

O trabalho de conversão nas residências, por exemplo, é feito de forma simples. Basta fazer as trocas dos bicos do fogão. O trabalho é credenciado pelo Imetro e tudo feito em curto espaço de tempo. Para a mudança, o interessado pode consultar no site e verificar se a casa está em área onde existe a rede para fazer a ligação. Basta acessar o link: www.comgas.com.br/nossarede , onde as informações estão disponíveis. O serviço pode ser solicitado também pelo 08000 para que a equipe vá até a casa do interessado.

Para o cliente do varejo é realizada uma análise técnica e avaliadas as peculiaridades de cada residência para elaboração do projeto. Uma instalação corresponde, em média, a 36 parcelas de R$ 22,50. Esse valor (R$ 810,00) pode variar, dependendo de alguns fatores. A Comgás mantém atendimento ao cliente 24 horas por dia para qualquer eventualidade.





Em 2016, o gás natural ficou ainda mais competitivo por conta das duas reduções na tarifa estabelecidas pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp), resultado do alinhamento do custo do gás em função da queda do preço do petróleo, que é a base para o cálculo do valor do gás natural. No ano passado houve redução de tarifas para o segmento industrial, por exemplo, de mais de 25% para o consumo acima de 500 mil m3/mês. Para o comércio, os percentuais de redução foram de 3,5% a 12,5%. E no segmento residencial, a diminuição acumulada variou de 0,1 % a 3,4%, dependendo do nível de consumo, mesmo com a inflação perto da casa dos 10%.

GNV é alternativa ao álcool e à gasolina



Outro mercado que a Comgás vem explorando é o de Gás Natural Veicular (GNV), cada dia mais utilizado em automóveis como alternativa à gasolina e ao álcool. Ele é um combustível alternativo para carros e muito utilizado em frotas de táxi, vans, caminhonetes, entre outros. Atualmente, o Alto Tietê conta com oito postos de GNV, sendo quatro deles instalados em Mogi, dois em Suzano, um em Itaquaquecetuba e um em Poá. Com a crise e o aumento nos preços dos combustíveis, o GNV registrou maior procura quando as pessoas passaram a consumir mais gás para economizar. Hoje representa 53% na redução de gastos com relação à gasolina e etanol.

O produto pode ser instalado em todos os modelos de carro e hoje não apenas o frentista, como também as donas de casa e qualquer cidadão comum que tenha veículo está procurando o gás como alternativa para melhorar a economia e reduzir gastos com o consumo. Muitos clientes hoje são motoristas de Uber, vários deles de São Paulo, que optam pelo GNV.

O retorno do investimento pode ser obtido em um ano. Hoje, o preço para adquirir o kit e fazer a transformação é de R$ 5 mil em média. Há garantia de segurança, segundo ele, porque o cilindro instalado é o mesmo usado para RX nos hospitais. “Trata-se de um processo muito mais seguro, sem riscos. Existe também um trabalho de manutenção”, diz.

A instalação é simples e existem hoje oficinas especializadas para fazer a conversão, que seguem as normas e é fiscalizado pelo Imetro. O site da Comgás tem as instruções e explica todo o procedimento. O trabalho médio para fazer a conversão é de meio período a no máximo um dia de trabalho.

O uso desse novo tipo de combustível também foi aprovado pelo técnico em segurança, o bombeiro civil Nelson Pedro Miguel, o Miguel Bombeiro, que promoveu a conversão no seu próprio carro, porque além de considerar seguro, “é muito mais barato e eficiente”. Ele disse que gasta um terço do preço do que pagava pela gasolina e etanol.

