Comércio projeta crescimento de 15% nas vendas de Natal este ano

QUADRO DESTAQUE

LARISSA RODRIGUES

Após passar por um ano em que as vendas no comércio – até mesmo no Natal – não foram boas, a expectativa para 2017 é mais animadora. Fatos como o aquecimento da economia e o aumento no número de empregos no Alto Tietê podem contribuir para que isso aconteça. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Mogi das Cruzes e Região, o aumento nos negócios para a época, em relação a 2016, pode ser de até 15%. O Sindicato dos Empregados no Comércio (Sincomerciários) de Mogi das Cruzes assim como a Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) também estão confiantes para este final de ano.

Presidente do Sincomércio, Valterli Martinez faz um comparativo com o último Natal. “No ano passado achávamos até mesmo que as vendas seriam ainda piores do que foi em 2015. Mas isso não aconteceu, porém não teve um aumento, podemos dizer que foi nulo. Agora, com a melhora gradativa da economia, o aumento de empregos, assim como a criação de vagas temporárias e também a entrada do dinheiro do FGTS podem nos ajudar ainda mais, por isso a expectativa é boa”, comentou.

Mesmo dentro deste cenário, os comerciantes ainda estão cautelosos. Martinez diz que eles acreditam que as compras deverão ser feitas em maior volume, entretanto ainda há a necessidade de cautela. “Eles sabem que irão vender, mas não sabem exatamente o quanto. Por isso, ficam com medo de comprar muita coisa para estoque e depois não ter a saída esperada”, explicou.

Sobre as vagas temporárias, o esperado é de que elas se tornem efetivas. As contratações deste tipo começaram a ser feitas no mês passado, mas em alguns comércios ainda estão em andamento. “As contratações de empregados temporários se iniciam no mês de outubro, devido ao Dia das Crianças, mas alguns setores fazem a partir do meio de novembro para se prepararem para as vendas de final de ano”, contou Jair Mafra, presidente do Sincomerciários.

Ele revela ainda que os segmentos de vestuário e eletrônicos são os que geralmente mais contratam. O setor de vestuário tem contratações, principalmente, nas lojas que vendem roupa feminina e calçados. O setor de eletrônicos também abre bastante vagas por causa da busca dos consumidores em novidades para os presentes de fim de ano.

Sobre a quantidade de funcionários efetivados ele falou: “É muito difícil precisar, embora sempre há esperança de efetivação de algumas dessas vagas. Muitas vezes o empregado não é contratado logo após o término do trabalho temporário, mas, no decorrer do ano, quando abre uma vaga efetiva, as empresas geralmente chamam primeiro aqueles empregados que já estiveram nela de forma temporária.”

O presidente da Associação Comercial, Marco Zatsuga, também acredita que é preciso ter cuidado. “É preciso cautela e pé no chão, mas todos os indicativos apontam para uma melhora dos negócios neste final de ano. Não podemos esquecer que o Natal é a data comemorativa que mais movimenta os consumidores pela tradição e também porque entra mais dinheiro em circulação. Portanto, se o saldo desse Natal for positivo todos vão ganhar com isso”, falou. “E é para potencializar tudo isso que a Associação Comercial também ampliou a sua campanha, aumentando as chances de as pessoas ganharem prêmios”, acrescentou.

Para incentivar ainda mais os consumidores e também os comerciantes, a ACMC promove ainda a campanha ‘Natal de Carro Novo 2017 + Show de Prêmios’. Até o dia 24 de dezembro são distribuídos cupons para os consumidores concorrerem a um Nissan 0 Km e também a viagem, TV e notebook. Nesta edição, quatro consumidores serão sorteados. E para que tenham bastante inspiração no atendimento, os vendedores também serão premiados com smartphone e vale-compras.









A promoção 2017 conta com a adesão de mais de 150 lojas, que podem ser conferidas pelo aplicativo Guia Compre em Mogi e também no site da Associação Comercial (www.acmc.com.br), canais onde o regulamento está disponível. As regras permanecem as mesmas das edições passadas. Ou seja, a cada R$ 50,00 em compras, o consumidor tem direito a um cupom para concorrer.

Dicas para atrair os consumidores

Mesmo que a expectativa para o comércio esteja melhor para este final de ano – o esperado é que as vendas cresçam até 15% em relação ao mesmo período de 2016 – é importante que os comerciantes e empreendedores encontrem maneiras para turbinar ainda mais os negócios. Pensando nisso, Duílio Neto, docente da área de gestão e negócios do Senac Guarulhos, dá dicas sobre estratégias que o varejista pode aplicar para que o saldo seja positivo.

O especialista diz que primeiramente é preciso investir no visual merchandising, ou seja, na qualidade do layout da loja, para assim despertar o desejo do consumidor. Depois, ele diz que o importante é pensar no público-alvo, direcionando as ações ao perfil desejado.

Já pensando no atendimento, Neto explica que é essencial que ele seja bem-feito, atendendo de maneira que o cliente saia realmente satisfeito. Para que isso se concretize, o especialista afirma que os treinamentos são um grande investimento, para que o funcionário esteja devidamente qualificado. Uma qualidade destacada pelo docente é a empatia. Ele garante que encantar os consumidores é uma maneira de gerar vendas, acolher e ainda conseguir bons resultados. (L.R.)