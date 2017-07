Comércio e serviços devem consumir até R$ 1,2 bilhão de contas inativas do FGTS

Agência Brasil

Os trabalhadores com direito aos saques do último lote de retirada das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que começarão a ser pagos neste sábado (8) pela Caixa Econômica Federal (CEF) devem utilizar até R$ 1,2 bilhão dos recursos no comércio e nos serviços.