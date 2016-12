Comércio de Mogi tem movimento tranquilo na véspera de Natal

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

A véspera de Natal foi de movimento tranquilo no comércio central de Mogi das Cruzes. Famílias foram ao Mercado Municipal para comprar os itens da ceia e correram às lojas para garantir alguns presentes a amigos e parentes. Os comerciantes notaram uma leve melhora nas vendas nesta época em comparação ao mesmo período de 2015. As pessoas têm gastado, em média, R$ 50,00 com as “lembranças” deste fim de ano.

Em tempos de crise, alguns pisam no freio em relação a gastos. O período do Natal, segundo alguns comerciantes, entretanto, é o momento que alguns se dispõem a gastar um pouco mais. “A procura tem sido grande pelas frutas cristalizadas, nozes, castanhas, damasco, entre outras. A gente não percebe ainda os consumidores substituindo itens da ceia. Os clientes têm deixado para a última hora para comprá-los”, disse a proprietária de um box do Mercadão, Lenita Costa Flores.









Em relação às frutas, uvas (Thompson sai mais, a partir de R$ 22,90 o quilo), maçã (a partir de R$ 6,29 o quilo) e manga (Tommy, R$ 4,99 a unidade) eram as mais procuradas pelos consumidores. “Tive que vir hoje cedo porque durante a semana trabalho como diarista e falta tempo para comprar todos os itens. Deixei para a última hora e acho que me dei mal porque os preços estão um pouco caros”, disse Maria Cristina dos Santos, de 45 anos, moradora do Jardim Universo.

A presidente da Associação dos Comerciantes do Mercadão, Celma de Deus, afirma que os lojistas notaram uma tímida melhora nas vendas. “Aumentou pouco, cerca de 10%. O fato é que as pessoas estão gastando pouco, cerca de R$ 50,00. Parece que eles têm se inspirado na música do momento”, comentou referindo-se à canção “50 reais”, de Naiara Azevedo com a participação da dupla Maiara e Maraisa.

Na Rua Dr. Paulo Frontin, centro comercial antigo da Cidade, a movimentação era calma ontem de manhã. “Vim cedo para não ter problemas. Só que terei que ficar até mais porque ainda não achei os carrinhos de Hot Wheels que meu filho quer”, lamentou o motorista Pedro Gonçalves, 42.