Comerciantes vão se reunir para tratar da vida da região central de Mogi

QUADRO DESTAQUE

DARWIN VALENTE

Neste exato momento, dois assaltantes tentaram roubar uma joalheria aqui na Rua Braz Cubas. A ação foi inibida por um dos funcionários que estava fora da loja e pediu ajuda no estacionamento em frente ao Bradesco. Esse tipo de problema persiste aqui no Centro da Cidade e é mais uma justificativa para nos unirmos em torno do Movimento Viva o Centro, que esperamos fundar na próxima segunda-feira.

O relato acima é do médico veterinário Marcelo Oliveira Lima e faz referência a uma reunião marcada para as 17 horas da próxima segunda-feira, no número 279 da Rua Braz Cubas, no Centro de Mogi, para a qual estão sendo convidados moradores de comerciantes e demais pessoas interessadas na região central da Cidade. No encontro deverá ser fundado o Movimento Viva o Centro, que terá como objetivo a valorização e melhoria da qualidade de vida do miolo da Cidade, tanto com apoio das autoridades, como por meio da participação comunitária de seus habitantes.

No convite encaminhado especificamente aos comerciantes da área central, Lima lembra que “já faz parte da nossa realidade a discussão pela permanência do estacionamento na Rua Coronel Souza Franco, a liberação de estacionamento após as 20 horas na Rua Braz Cubas, a criação de vaga de estacionamento de carga e descarga e a ampliação de medidas de segurança”, mas o movimento a ser criado pretende ir além desses temas, abordando outros aspectos relativos à vida na área central de Mogi.

Em seu manifesto-convite, o idealizador do Movimento Viva o Centro enumera sete pontos considerados as “finalidades institucionais” do grupo, que terá prazo de duração indeterminado e que são os seguintes:

1 – Contribuir para a revalorização histórica, arquitetônica e urbanística; para o desenvolvimento humano e social; para evolução cultural em todos os aspectos; para pesquisa, o estudo e desenvolvimento das ciências e da educação e demais atribuições, em benefício da região central da Cidade de Mogi das Cruzes.

2 – Armazenar e divulgar dados e informações sobre o Centro.

3 – Servir de comunicação entre os membros do movimento e os órgãos e entidades de caráter público ou privado que tenham responsabilidade sobre o Centro ou concordem com os interesses do Movimento.

4 – Proteger, em Juízo e fora dele, o meio ambiente, o comerciante, o consumidor, a ordem econômica, a livre concorrência e o patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico do Centro.









5 – Produzir, sistematizar, disponibilizar e divulgar conhecimento e informação sobre metrópoles e os centros metropolitanos.

6 – Realizar, com recursos próprios ou por meio de patrocínio de membros ou de terceiros, cursos, palestras, conferências e seminários.

7 – Contratar, coordenar e fiscalizar serviços de manutenção e zeladoria urbana no Centro, com recursos próprios ou por meio de patrocínio de membros ou terceiros.

A reunião da próxima segunda-feira estará aberta a comerciantes, moradores e outros interessados na preservação e melhorias da área central de Mogi das Cruzes, por meio da fundação do Movimento Viva o Centro.