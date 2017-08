Comerciantes vão protestar contra fechamento da passagem em nível da Deodato

DESTAQUE

Inconformados com o fechamento da passagem em nível da Rua Doutor Deodato Wertheimer na segunda-feira última, os comerciantes daquela região vão se reunir às 9 horas desta sexta-feira (4) e seguir em passeata até a prefeitura, onde esperam ser atendidos pelo prefeito Marcus Melo (PSDB) ou pelos secretários de Desenvolvimento Econômico ou de Transportes, para relatar a queda nas vendas após a medida que impede carros e pedestres de cruzar a linha de trem no trajeto entre o Centro e o Mogilar.

Ontem, a reportagem de O Diário voltou à Deodato e encontrou um verdadeiro marasmo. Apenas comerciantes e funcionários ocupavam as calçadas à espera de clientes. Em um dos mais novos estabelecimentos da Deodato, a loja de móveis e colchões Inovar é a última na rua antes da cancela e já vendia R$ 30 mil por dia antes da interdição. Ontem, até às 16 horas, havia feito apenas uma venda, no valor de R$ 2 mil. “Acabamos de investir R$ 800 mil nesta unidade e já empregamos oito funcionários. Fora o nosso prejuízo, temos pais de família que podem ficar sem emprego”, pontuou o gerente Carlos Eduardo Gonçalves Pereira.

Ilton da Silva Leite mantém há 14 anos uma lanchonete na via e espera que a Administração Municipal reconsidere a decisão. “Já que não tiveram o respeito de vir aqui nos avisar, que ao menos entendam a nossa situação”, disse. Caso o fechamento continue, Leite não vê alternativa, senão fechar as portas.

Na loja de Wagner Delmiro Pereira, todos os calçados estão devidamente embalados para serem encaminhados à filial, na cidade de Itaquaquecetuba. “É uma medida rápida para o meu prejuízo não ser ainda maior, caso eu fique esperando algum desdobramento, porque eu investi R$ 70 mil nesta unidade há um ano”, conta.

No lado Mogilar, a queda no movimento atinge diversos quarteirões. Um posto de gasolina situado na esquina com a Avenida Francisco Rodrigues Filho registrou queda nas vendas de três mil litros de combustíveis por dia. “Tivemos a alta no preço do álcool e gasolina, mas isso não diminui tanto as nossas vendas. À noite, demora até a passar carros por aqui”, conta a gerente Juliana Nunes.

O reflexo é visível na Praça Sacadura Cabral, sobretudo nos horários de pico. Os pedestres se aglomeram dos dois lados da cancela. Na Rua Américo Rodrigues Da San Biagio, eles chegam a dividir o espaço da via com os automóveis que tentam acessar a Rua Hamilton Silva Costa. “É só vir aqui de manhã e ver, parece que eles estão esperando o trem do lado de fora da estação, porque quando libera a passagem eles correm para passar, porque logo fecha de novo e eles precisam esperar o trem passar”, conta o taxista Jorge Donisete Ferreira.

O Sindicato do Comércio Varejista de Mogi e Região (Sincomércio) informou ter realizado uma pesquisa informal, há pouco mais de três meses, com os comerciantes das proximidades da passagem de nível da Deodato, e o resultado mostrou insatisfação de 70% dos entrevistados com o fechamento. Tal pesquisa foi encaminhada, na ocasião, à Associação Comercial. “Em função da localização central da passagem interditada, não há como medir o alcance de seu impacto nem quantos empresários serão afetados, pois a medida influenciará todo o sistema de mobilidade na região central da cidade”, pontuou a entidade, por meio de nota.

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Mogi das Cruzes (Sincomerciários) destacou que o fechamento da passagem deve impactar, em ambos os lados da passagem, em média 100 funcionários e 20 comerciantes. “O impacto dessa medida pode tomar um cunho negativo trazendo um afastamento do consumidor na região. A nossa entidade entende a necessidade da Municipalidade apresentar um estudo amplo da viabilidade, onde o mesmo deverá ser levado até os representantes das categorias econômicas e profissionais que atuam na região”, contou.









A direção da Associação Comercial de Mogi solicitou uma reunião com a Prefeitura e espera que o encontro ocorra na próxima semana. “É esperado que o fechamento de uma travessia como a da Deodato altere o movimento da Região, com reflexos no comércio. Embora não seja um trecho que concentre muitos estabelecimentos, os que existem sentirão diferença e precisarão se adaptar à nova realidade, lançar mão de estratégias para que o consumidor continue tendo interesse de ir até a região”, informou o órgão em nota.

A Prefeitura informou que os comerciantes não agendaram reunião para tratar sobre o assunto. Sobre a passagem em nível, a Administração Municipal respondeu que “não existe previsão de reabrir a passagem, até porque esta medida faz parte do processo de modernização da área central da cidade”. O trecho da Rua Doutor Deodato Wertheimer deverá ficar interditado por cerca de 20 dias e após este período, a via deverá ser liberada, retomando o acesso à Rua Navajas.

Já sobre a reclamação dos comerciantes de falta de planejamento e reuniões para falar sobre o fechamento, a Prefeitura respondeu que uma semana antes do fechamento, funcionários da Secretaria Municipal de Transportes percorreram o trecho e informaram sobre o fechamento. Os lojistas negam essa informação. “Além disso, desde o início das obras da passagem subterrânea, que começaram em agosto de 2015, vem sendo feita a divulgação sobre este fechamento. Foram realizadas várias reuniões com comerciantes do entorno, que aconteceram na Associação Comercial de Mogi”, trouxe a nota da Prefeitura.