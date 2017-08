Comerciantes temem aumento na conta de água após mudança do Semae

QUADRO DESTAQUE

O processo de reclassificação dos clientes do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), colocado em prática durante as últimas semanas na região próxima à Avenida Julio Simões, no Distrito de Braz Cubas, em Mogi, está incomodando os proprietários de pequenas casas comerciais, que temem uma elevação inesperada no valor de suas contas de água.

Depois de receberem a visita de técnicos da autarquia que fotografaram suas lojas, os microempresários receberam um aviso oficial informando que o Semae estava reclassificando as ligações de acordo com as atividades exercidas. “Nos casos em que a reclassificação da economia implicar em um novo enquadramento, o Semae deverá emitir comunicação específica, informando as alterações decorrentes”, diz o comunicado, informando ainda que “a tabela dos novos valores tarifários estará disponível na próxima fatura, a qual será emitida em 30 dias”.

Morador há 17 anos junto à atual Avenida Julio Simões, Ismael Lima de Almeida decidiu, dois anos atrás, abrir uma casa de rações e outros produtos para animais no cômodo dianteiro de sua casa, uma pequena loja, acessada por meio de uma única porta. Ao receber os visitantes e o comunicado, ele foi até o Semae em busca de informações. E foi aí que suas preocupações aumentaram.

No Semae, lhe informaram que a sua conta de água residencial, que era de, no máximo R$ 80,00 –ainda assim por conta de um vazamento que ele descobriu há pouco e consertou – passará a custar R$ 260,00 após a reclassificação.

“É um absurdo porque eu não uso água em meu estabelecimento comercial. Não posso sequer levar o salão porque há o risco de molhar as rações que ficam no chão”, diz ele, mostrando que não há sequer torneiras no cômodo. A água que é cobrada pelo Semae é a que usamos em minha casa, que fica nos fundos. E a tarifa nunca chegou a esse absurdo que querem cobrar a partir de agora”, diz ele, atormentado.

Ismael diz que “não tem cabimento” pagar “uma cona absurda como essa, se eu não gasto água em meu comércio”, reclama, afirmando que não sabe como agir numa situação dessas. Ele mostra ao repórter um pequeno caderno onde anota as – poucas – vendas do dia a dia. “Veja isso: foi só o que eu vendi ontem”, diz ele, indicando uma relação pequena de produtos comercializados em pequena quantidade. “Com essa crise, estou vendendo muito pouco e não há como quitar mais essa paulada do Semae”.

Perto dali, na esquina da Avenida Julio Simões com a Rua Pitanga, uma outra pequena comerciante também está apavorada. Kilvia Borges é a proprietária da Adega Beer, que apesar do nome imponente, trata-se de um minúsculo ponto de vendas, em que ela atende seus clientes de bebidas, salgados e sorvetes por entre as grades de uma única janela. No estabelecimento não há sequer porta de entrada. A não ser a de sua casa, que fica nos fundos.

"Nunca uso água para fins comerciais, só para minha residência. Ainda não sei quanto vai subir, mas sei que não tenho condições de arcar com mais este gasto. Já tenho dificuldade para pagar os outros impostos e ainda mais esse aumento? – questiona ela, enquanto indaga: "Por que vou pagar mais, se não uso a água no meu comércio, onde praticamente tudo é descartável?"









Kilvia diz que está difícil manter os compromissos em dia por causa da acentuada queda nas vendas. “Aonde vamos parar?”, questiona, preocupada.

Em resposta, Semae tranquiliza atingidos

Questionado por O Diário, o Semae ofereceu a seguinte resposta aos pequenos comerciantes da Avenida Julio Simões:

“O Semae informa que o regulamento da autarquia (Decreto 14.647/2014) define como residenciais os imóveis destinados exclusivamente para fins de moradia. Se há atividade comercial, a reclassificação deve ser feita, pois a prioridade do abastecimento é para o consumo humano (daí o valor mais baixo para residências).

No entanto, o mesmo regulamento, no parágrafo 3º do artigo 16, estabelece que “nos imóveis onde existam conjuntamente residências unifamiliares e pequeno ponto comercial ou de prestação de serviços e, desde que administrado pela família residente, mediante solicitação, poderão ser tarifados como categoria residencial, sendo que neste caso haverá uma única ligação de água e será extraída uma única fatura de serviços, em nome do proprietário”.

O parágrafo 4º acrescenta: “Consideram-se como ponto comercial de pequeno porte, os comércios cuja construção não exceda a 20 m² de área e que não possuam instalações sanitárias próprias.”

Se este é o caso dos consumidores relatados, eles podem solicitar à autarquia, em qualquer unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), para serem tarifados como categoria residencial.”