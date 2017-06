Comerciantes procuram vereadores a fim de ações de segurança

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

É cada vez maior o número de comerciantes de distritos como César de Souza, Jundiapeba e Braz Cubas obrigados a instalar grades de proteção para trabalhar com mais segurança e evitar as ações frequentes de marginais. Há casos até de dono de estabelecimento que optou por fazer acordo com suspeitos para evitar os assaltos que aconteciam todas as semanas no local.

Os relatos sobre esses casos foram feitos pelos vereadores, na sessão de ontem da Câmara. Eles pedem providências aos comandos da Polícia Militar para reforçar as ações de combate à criminalidade no Município. O assunto foi abordado inicialmente pelo vereador Iduigues Ferreira Martins (PT), que apresentou vídeo com imagens e relatos de comerciantes da Vila Nova Aparecida, em César de Souza, denunciando a falta de segurança no Bairro e mostrando que eles colocaram grades de proteção e trabalham atrás delas para tentar se proteger dos marginais.

O petista disse que conversou com diversos comerciantes que enfrentam o problema, mas conta que muitos deles não têm coragem de falar a respeito publicamente por medo de represálias. Ele cita problemas ainda na Vila Lavínia, Braz Cubas e Jundiapeba, “onde os assaltos acontecem à luz do dia”.

O vereador Antônio Lino (PSD) também fez vários relatos de problemas enfrentados na região da Vila Hélio, Vila Rubens e Centro. “Em Braz Cubas, por exemplo, os bandidos estão disputando espaços. O dono de um posto de gasolina me disse que foi obrigado a fazer um acordo com suspeitos usuários de drogas, que vão até lá para pegar uma mesada periodicamente. Ele foi obrigado a fazer isso para garantir a segurança dos funcionários e clientes, constantemente ameaçados com revólveres”, disse.

José Antônio Cuco Pereira (PSDB) disse que se sente “constrangido” porque recebe muitas cobranças por parte das pessoas em todos os lugares.

Os vereadores reclamam da falta de policiais para intensificar o policiamento. A reportagem cobrou uma posição do comando da Polícia Militar sobre o assunto, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.