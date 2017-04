Comerciantes, lideranças e vítimas de assalto pedem mais policiamento em Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O Governo do Estado permanece de braços cruzados e até o momento e não fez nada para melhorar a segurança pública do Município. Essa, pelo menos, é a opinião de comerciantes, lideranças e pessoas que foram alvos de bandidos e se sentem “frustradas e revoltadas” com a informação de que Mogi das Cruzes não está entre as cidades contempladas pelo Governo do Estado com os novos policiais destinados para o Alto Tietê.

As críticas mais fervorosas partem de comerciantes que não se sentem seguros para investir na Cidade. “É um desprestígio para Mogi. Fico revoltada em saber que o governo não dá atenção para o povo. Promete segurança e depois se nega a investir na contratação de policiais para fazer a fiscalização”, critica MRC, comerciante que trabalha com acessórios e prefere não ser identificada. Ela conta que já foi assaltada mais de três vezes em 18 meses.

A sensação de “insegurança” fez com que o lojista Antônio Marcos mudasse seus planos de investimentos na Cidade. Com receio até mesmo de divulgar o seu nome completo por “temer represálias”, ele conta que tem uma loja de roupas no Centro e tinha planos para abrir uma nova unidade em Braz Cubas, mas acabou desistindo, porque “não confia” mais na fiscalização. Ele disse que teve até que contratar segurança particular para evitar novas invasões a seu estabelecimento. “Os bandidos já estavam virando clientes”, brinca.

Funcionários de uma rede de farmácias também convivem com a falta de segurança. As duas unidades de Mogi têm registros de roubos e furtos. Os empregados dizem que trabalham tensos, especialmente no período noturno. Professores da Escola Benedito Ferreira Lopes, localizada na Vila Cléo, reclamam que os furtos de carros são frequentes no local. Cabe lembrar que há registros de uma média de dois roubos e furtos de veículos por dia em Mogi.

O universitário José Eduardo Couto Silveira cobra uma atuação mais efetiva da Polícia especializada no combate ao tráfico de drogas. Fui assaltado em plena luz do dia, perto do Ginásio Municipal, por dois jovens drogados. O Governo precisa investir em serviço de inteligência contra o tráfico, que é uma das principais causas de crimes”, argumenta, reclamando também da falta de funcionários para atender nas delegacias. “Desisti de registrar ocorrência, porque o processo é muito demorado e a pessoa perde o dia todo no local”, alega.

Entre os quatro delegados encaminhados à Região, dois deles foram para Suzano, um para Poá e outro para Itaquaquecetuba. Questionado sobre o fato de Mogi ter recebido apenas um escrivão e nenhum delegado, o prefeito Marcus Melo (PSDB) esclarece, em nota encaminhada à reportagem, que a Prefeitura de Mogi manterá esforços para que haja reforço do policiamento civil e militar, mas afirma que a “Administração Municipal reconhece que o Governo do Estado observa critérios técnicos ao designar aumento de efetivo nas cidades da Região”.

O fato de Mogi ter ficado fora dessas nomeações, no entanto, deixou o deputado Luiz Carlos Gondim Teixeira (SD) “revoltado”. Ele disse que espera uma resposta melhor do Estado aos insistentes pedidos de reforço no efetivo de policiais civis e militares. “Todas as cidades precisam desse reforço, mas não é justo que Mogi fique de fora e não seja contemplada com nenhum delegado. A segurança é das principais queixas da população, que sofre com o aumento da criminalidade”, comenta.

Na opinião do deputado Marcos Damasio (PR), o fato de a Cidade ter ficado fora dessa lista não representa desprestígio, já que na avaliação dele não de trata de uma questão política, mas econômica. De qualquer forma, ele garante que vai continuar trabalhando e cobrando. “Estamos torcendo para que a situação financeira melhore e os concursados sejam convocados ainda neste ano. Infelizmente, estas contratações não aliviam o problema da nossa Região e a situação piorou nos últimos meses com os pedidos de aposentadoria”, disse.









A assessoria do deputado Estevam Galvão de Oliveira (DEM) conta que o parlamentar obteve do secretário estadual de Segurança, Mágino Alves Barbosa Filho, a garantia de que o Estado vai encaminhar mais agentes policiais à Região. A explicação é de que esses quatro foram nomeados para atender uma necessidade de emergência, mas que futuramente, assim que passar o treinamento, parte deles será destinado ao Alto Tietê.

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) informa que está na expectativa de que os municípios não contemplados nesta primeira fase recebam reforços no segundo semestre. “Cabe ressaltar, porém, que o próprio secretário estadual de Segurança, Mágino Alves Barbosa Filho, afirmou que esses convocados não serão suficientes para cobrir todo o déficit e um novo concurso será aberto”, observa.

Polícia Civil disse que a Cidade supre demanda

O delegado Júlio Vaz explica que Mogi das Cruzes recebeu dois novos delegados no ano passado, um deles foi nomeado em agosto e outro em dezembro. Ambos atuam no 2º Distrito Policial de Braz Cubas.

A Cidade, segundo ele, conta atualmente com 19 delegados de Polícia, além dos profissionais que trabalham nas delegacias especializadas, que atendem também a Região.

Vaz preferiu não comentar a questão do déficit, mas garantiu que “Mogi está conseguindo suprir as necessidades e pode ser considerado um município seguro em comparação com vários outros da Região”.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informa, em nota, que o processo de nomeação dos aprovados no concurso de 2013 está em andamento e que somente neste mês, foram formados 80 delegados, 101 investigadores e 278 escrivães.

“Os novos policiais estão sendo distribuídos por todo o Estado. Desde 2011, foram contratados 4.027 policiais, dos quais 76 apenas para as unidades ligadas à seccional de Mogi. Além disso, 922 novos agentes foram nomeados em abril, sendo 74 delegados, 321 investigadores e 527 escrivães. Eles passarão por formação e serão distribuídos após o término do curso na Acadepol. Quanto à Polícia Militar, desde 2011, foram contratados 23.779 profissionais, sendo que outros 3.278 agentes estão em curso de formação”, esclarece a nota.