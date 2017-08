Comerciantes esperam melhora nas vendas com o Dia dos Pais

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Com sinais de otimismo, os comerciantes esperam melhores resultados nas vendas do Dia dos Pais, neste domingo. A estimativa é de um aumento entre 10% e 15% neste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. O movimento deve se intensificar até sábado. Consumidores, no entanto, dizem que vão optar por presentes mais baratos.

Os setores que registram melhor desempenho na data são os comércios de roupas, sapatos, perfumaria, relojoaria, entre outros. Para garantir melhores resultados, os lojistas estão apostando em descontos e promoções, como é o caso do proprietário de duas óticas no centro da Cidade, Guilherme Watanabe que oferece uma caneta personalizada na compra de um relógio, o produto mais procurado nesta data em seu estabelecimento.

“Desde o começo do ano, as vendas em datas comemorativas apresentam melhores resultados em comparação com 2016. Esperamos que essa tendência se mantenha no Dia dos Pais”, comentou Watanabe. O ramo de vestuário masculino investe em diversidade de produtos para agradar os pais tradicionais e os modernos. Exemplo disso é o comércio gerenciado por Fabiana Almeida, na área central. “Além da variedade de marcas e modelos, a loja também oferece artigos para os mais diversos tipos de públicos”. Os itens mais procurados são as camisas, camisetas, calças e blusas de frio.

A vendedora de perfumaria, Ana Carolina Almeida conta que as vendas estão aquecidas desde a semana passada. “Já sentimos a diferença, mas esperamos melhorar muito mais e arrasar até sábado”. O gerente de um comércio de Calçados, Aníbal Carlos Vieira também espera publico maior a partir de sexta-feira. “Acho que o pior da crise já passou”, avalia.

Muitos comerciantes ainda estão em fase de pesquisas de preços. A promotora de vendas Nadila Martins Gleizer conta que tem três filhos menores de 15 anos e está na dúvida se compra um bom presente para presentear em conjunto ou três itens mais barato. “Pretendia comprar um celular novo, mas estou avaliando a possibilidade de dar calça, camisa e sapato, que ficará mais em conta”, compara. Ano passado, o marido dela ganhou um notebook.

O professor André Fernando Bonfim disse que em 2016 presenteou o pai com um relógio, “mas neste ano, devo optar por uma camisa mais simples”. Ele é pai e espera ganhar uma “lembrancinha” do filho de três anos. A autônoma Marília Aparecida Freitas revela que no ano passado presenteou o pai com um cinto e um sapato. “mas neste ano, ele só vai ganhar meias”. O casal Débora Marques e Abílio Santos está fazendo pesquisa de preços para depois decidir o que comprar.