Comerciantes da Padre João sofrem com as diversas pichações

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Comerciantes da Rua Padre João, na região central de Mogi das Cruzes, vivem desde o último final de semana uma onda de pichações em seus estabelecimentos. Eles somam os prejuízos e dizem estar cansados da ação dos vândalos que teria se intensificado no final do ano passado. A insegurança é outro problema. Uma loja de doces fora invadida, pela madrugada há seis meses, duas vezes, em menos de uma semana. A Câmara Municipal vai propor um programa antipichação na Cidade.

Quando chegou para trabalhar no sábado pela manhã, Maria Aparecida de Almeida, de 53 anos, proprietária de uma loja de artesanatos na via, encontrou o portão branco de seu estabelecimento com tags pichadas em tinta preta. Em três anos naquele ponto, ela nunca havia passado por isso. “Cheguei para trabalhar e encontrei isso daqui. Assim como o meu portão, picharam outros. São, pelo menos, quatro. Há uma câmera de segurança na rua e a gente acha que ela deveria ser usada em favor da gente também. Ela não é ligada à Guarda Municipal? Por que não fazem flagrantes?”, questionou.

O dono de uma loja de suplementos alimentares e de treinamento, de 31 anos, observou a porta em situação semelhante à da vizinha na segunda-feira passada. “Fizeram no final de semana. É algo muito desagradável porque eu nunca tinha passado por isso”, comentou.

A dona de uma loja de móveis de frente, 65, conta que o estabelecimento funciona há 20 anos e acumula uma série de prejuízos por causa das pichações. As mais recentes foram feitas nas cores preta e azul em vigas na frente do imóvel. A fachada já tinha algumas e ela nem percebeu quando questionada por O Diário. Foi a vizinha Maria Aparecida quem confirmou que as pichações eram novas. “Há tempos os pichadores vêm deixando suas marcas. E eu não sei como eles sobem porque eles vão até o alto, na parte de cima do imóvel (mais de seis metros de altura). Não imagino por onde sobem”, disse.

Comerciantes suspeitam de grupos que vêm do Mogilar (pela passarela existente no início da rua) para ficar conversando e andando de skate na Praça Coronel Almeida, de frente à Catedral de Santana. Segundo alguns deles, garotos costumam ficar circulando pelas ruas em atitudes suspeitas. Não há imagens que provem tais dúvidas nem nada concreto a respeito dos garotos que costumam ficar naquela praça.

Pichação é uma infração que prevê multa de até R$ 8 mil (saiba mais nesta página). A Câmara Municipal inicia na próxima semana uma série de reuniões e discussões que podem endurecer esta punição. A intenção é criar um programa antipichação, a exemplo do que ocorreu em São Paulo. Por lá, as multas são de R$ 5 mil (o dobro em casos de pichação a prédios/monumentos públicos). A medida desenvolveria projetos visando a diminuição e o fim das pichações. Não há estimativa de valores a serem adotados por aqui.

Furto

Uma loja de doces no cruzamento das ruas Padre João e Coronel Souza Franco foi furtada duas vezes em menos de uma semana em novembro passado. As invasões ocorreram de madrugada. “O prejuízo foi de mais de R$ 5 mil. Os bandidos entraram duas vezes em uma semana. Há muitos problemas de insegurança na região central, além da pichação. A gente não vê a Polícia por aqui”, lamentou o proprietário, de 65 anos.

Diante do risco de novas invasões noturnas, comerciantes da Padre João fizeram um “rateio” e colocaram cercas elétricas nos estabelecimentos.









O outro lado

Procurada, a Secretaria Municipal de Segurança respondeu aos questionamentos enviados a respeito do monitoramento da Rua Padre João e da ação da Guarda Municipal em relação a flagrantes. “A Secretaria, por meio da Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp), monitora toda a região central. Graças a este sistema, somente no ano passado foram registrados nove flagrantes. Duas dessas ocorrências foram próximas à passarela da Rua Padre João. Diante das ocorrências relatadas pelos comerciantes, a Secretaria intensificará o monitoramento naquela região. Em Mogi das Cruzes, a multa para pichadores é de 50 Unidades Fiscais do Município (UFMs), o que dá R$ 8.136,50, em valores de 2017”, informou por nota.

A Polícia Militar (17º Batalhão) foi questionada sobre o policiamento naquela ocasião na quarta-feira, contudo, até a noite de ontem não respondeu às perguntas feitas pelo jornal.