Comerciante é baleada durante briga em Jundiapeba

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

A comerciante Regina Vieira da Silva, de 38 anos, foi baleada no rosto, em uma das mãos e braço em meio a uma briga entre dois homens que aconteceu na madrugada deste domingo (21), em seu bar, na Avenida Yugoslávia, 126, em Jundiapeba.

O autor do crime fugiu e levou embora a arma do crime, possivelmente, segundo testemunhas, uma espingarda. Na confusão, o engraxate José Carlos de Lucena, de 38 anos, desapareceu. Ele foi visto no bar sendo agredido com coronhadas na cabeça. O motivo da briga ainda deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Na hora que começou a discussão, a comerciante Regina chegou a fechar a porta do seu bar. O delegado José Carlos dos Santos Alvarenga e o escrivão Celso Ianai, de plantão no 2º Distrito, em Braz Cubas, registraram o crime.